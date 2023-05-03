Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В одном из магазинов в ТРЦ «Мост-сити» на посетителей посыпалась штукатурка (ВИДЕО)

В одном из магазинов в ТРЦ «Мост-сити» на посетителей посыпалась штукатурка (ВИДЕО)

Сегодня 14:37
просмотров

Инцидент произошел в магазине "Варус", расположенном на цокольном этаже ТРЦ "Мост-сити".

Новости Днепра про В одном из магазинов в ТРЦ

В супермаркете на посетителей посыпалась декоративная штукатурка из вентиляционного короба.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Предварительно, никто не пострадал.

Но теперь нужно быть очень внимательными, отправляясь за покупками!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре прямо с неба упал «античный» артефакт.

Читайте также:

Новости Днепра про В одном из магазинов в ТРЦ Українська Новости Днепра про В одном из магазинов в ТРЦ Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:55
    Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

    Весна – это пора, когда многие задумываются о покупке дачи.…

    Полицейские показали, как спасали мужчину, прыгнувшего с Амурского моста в Днепре (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:57
    Полицейские показали, как спасали мужчину, прыгнувшего с Амурского моста в Днепре (ВИДЕО)

    В Днепре спасли мужчину, прыгнувшего с Амурского моста.

    Стало известно, почему жители Днепровского района слышали взрыв 3 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 13:26
    Стало известно, почему жители Днепровского района слышали взрыв 3 мая

    В Днепровском районе слышали взрыв.

    Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:20
    Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)

    Сложно поверить, но Театрального бульвара в Днепре могло бы вовсе…

    Последние новости

    Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)
    Как выглядит дача за 28 тыс грн на продажу в Днепре: на участке розы, бак для воды и дрова (ФОТО)

    Весна – это пора, когда многие задумываются о покупке дачи. Некоторым важно, чтобы на участке был хороший дом, где будет проведена вода, электричество и все удобства, другие – просто хотят, чтобы у них был свой огород, чтобы выращивать там овощи…

    Сегодня 14:55
    просмотров
    Полицейские показали, как спасали мужчину, прыгнувшего с Амурского моста в Днепре (ВИДЕО)
    Полицейские показали, как спасали мужчину, прыгнувшего с Амурского моста в Днепре (ВИДЕО)

    В Днепре спасли мужчину, прыгнувшего с Амурского моста.

    Сегодня 13:57
    просмотров
    Стало известно, почему жители Днепровского района слышали взрыв 3 мая
    Стало известно, почему жители Днепровского района слышали взрыв 3 мая

    В Днепровском районе слышали взрыв.

    Сегодня 13:26
    просмотров
    В Воздушных силах сообщили, какими ракетами обстреляли Павлоград
    В Воздушных силах сообщили, какими ракетами обстреляли Павлоград

    В Воздушных силах рассказали, какими ракетами ударили по Павлограду.

    Сегодня 12:40
    просмотров
    Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)
    Дом на три этажа вместо торговцев книгами: как раньше выглядел Театральный бульвар в Днепре (ФОТО)

    Сложно поверить, но Театрального бульвара в Днепре могло бы вовсе не быть. Причина по которой было принято решение его обустроить – проливные дожди. Еще 50 лет назад на месте, где сегодня торгуют книгами был жилой дом.

    Сегодня 12:20
    просмотров
    Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салона
    Смертельное ДТП с фурой на трассе Днепр – Павлоград: водителя вырезали из салона

    На трассе Днепр – Павлоград в ДТП погиб 32-летний мужчина.

    Сегодня 11:54
    просмотров
    Забил молотком по голове: на Днепропетровщине сын убил отца
    Забил молотком по голове: на Днепропетровщине сын убил отца

    В понедельник, 1 мая, в одной из квартир на территории Покровского района ранее судимый 24-летний сын убил своего 46-летнего отца.

    Сегодня 11:44
    0
    просмотров
    В Днепре улицу Гладкова могут переименовать в честь известного футболиста: какого именно
    В Днепре улицу Гладкова могут переименовать в честь известного футболиста: какого именно

    В Днепре предлагают переименовать улицу Гладкову.

    Сегодня 11:22
    0
    просмотров
    В Днепре молодой человек прыгнул с Амурского моста: что с ним
    В Днепре молодой человек прыгнул с Амурского моста: что с ним

    Инцидент произошел вчера днем, 2 мая.

    Сегодня 10:58
    2
    просмотров
    Ракетный удар по Павлограду унес жизни двух нацгвардейцев, которые были на боевом дежурстве
    Ракетный удар по Павлограду унес жизни двух нацгвардейцев, которые были на боевом дежурстве

    Во время ракетного удара по Павлограду погибли двое нацгвардейцев.

    Сегодня 10:31
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх