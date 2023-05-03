В одном из магазинов в ТРЦ «Мост-сити» на посетителей посыпалась штукатурка (ВИДЕО)

В супермаркете на посетителей посыпалась декоративная штукатурка из вентиляционного короба.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Предварительно, никто не пострадал.
Но теперь нужно быть очень внимательными, отправляясь за покупками!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре прямо с неба упал «античный» артефакт.
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