В одном из магазинов в ТРЦ «Мост-сити» на посетителей посыпалась штукатурка (ВИДЕО)

Инцидент произошел в магазине "Варус", расположенном на цокольном этаже ТРЦ "Мост-сити".

В супермаркете на посетителей посыпалась декоративная штукатурка из вентиляционного короба.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Предварительно, никто не пострадал.

Но теперь нужно быть очень внимательными, отправляясь за покупками!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре прямо с неба упал «античный» артефакт.

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