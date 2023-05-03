У мережі з’явилося відео нічного удару БПЛА по Кремлю, РФ звинувачує Україну

Кремль цієї ночі атакували з БПЛА.

Уночі 3 травня поблизу московського Кремля чули вибухи. Спочатку інформація про ніби-то атаку на центр Москви з’явилася в російських телеграм-каналах, а потім пропагандистські росЗМІ, з посиланням на адміністрацію президента РФ, повідомили, що військові знищили два безпілотники.

Традиційно, в атаці звинуватили Україну.

РосЗМІ зазначили, що Путін, на жаль, не постраждав, а атака не вплинула на його графік. Повідомляється, що Кремль розцінив ці дії як “сплановану терористичну акцію і замах на президента напередодні Дня Перемоги”. І ніби-то тепер РФ залишає за собою право “нанести удар у відповідь”.

Речник РФ Пєсков каже, що парад через БПЛА скасовувати не будуть, але мер Москви заборонив використання безпілотників у місті, начебто щоб не ускладнювати роботу військовим.

Очевидці публікують кадри з центру Москви. Як бачимо, над Кремлем дійсно є дим.

У мережі публікують відео з начебто моментом влучання безпілотника по Кремлю. Судячи з фото, верхівка споруди дійсно трохи підгоріла.

Хто саме наніс удар – достеменно невідомо. Українська влада поки ніяк не коментувала цей інцидент. Цілком можливо, що РФ сама обстріляла Кремль, щоб звинуватити в цьому українців.

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