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  • У мережі з’явилося відео нічного удару БПЛА по Кремлю, РФ звинувачує Україну

У мережі з’явилося відео нічного удару БПЛА по Кремлю, РФ звинувачує Україну

Сьогодні 15:27
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Кремль цієї ночі атакували з БПЛА.

Новости Днепра про У мережі з'явилося відео нічного удару БПЛА по Кремлю, РФ звинувачує Україну

Уночі 3 травня поблизу московського Кремля чули вибухи. Спочатку інформація про ніби-то атаку на центр Москви з’явилася в російських телеграм-каналах, а потім пропагандистські росЗМІ, з посиланням на адміністрацію президента РФ, повідомили, що військові знищили два безпілотники. 

Традиційно, в атаці звинуватили Україну. 

РосЗМІ зазначили, що Путін, на жаль, не постраждав, а атака не вплинула на його графік. Повідомляється, що Кремль розцінив ці дії як “сплановану терористичну акцію і замах на президента напередодні Дня Перемоги”. І ніби-то тепер РФ залишає за собою право “нанести удар у відповідь”. 

Речник РФ Пєсков каже, що парад через БПЛА скасовувати не будуть, але мер Москви заборонив використання безпілотників у місті, начебто щоб не ускладнювати роботу військовим. 

Новости Днепра про У мережі з'явилося відео нічного удару БПЛА по Кремлю, РФ звинувачує Україну

У мережі публікують відео з начебто моментом влучання безпілотника по Кремлю. Судячи з фото, верхівка споруди дійсно трохи підгоріла. 

Хто саме наніс удар – достеменно невідомо. Українська влада поки ніяк не коментувала цей інцидент. Цілком можливо, що РФ сама обстріляла Кремль, щоб звинуватити в цьому українців. 

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