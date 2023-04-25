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Сигареты с капсулой, IQOS и GLO: в Украине хотят запретить «вкусные» сигареты

Сегодня 14:50
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В Украине могут запретить продажу электронных сигарет с ароматизаторами и со вкусами.

Новости Днепра про Сигареты с капсулой, IQOS и GLO: в Украине хотят запретить

Нардепы зарегистрировали законопроект, которым могут запретить продажу «вкусных» сигарет.

В качестве аргументов «за» запрет, нардепы приводят исследование КМИС, согласно которому, в нашей стране резко возросло употребление ароматизированных табачных изделий. В частности речь идет об электронных сигаретах IQOS и GLO, а также сигаретах с капсулой.

В исследовании КМИС отмечается, что в 2019 году только 1% украинцев курили ароматизированные сигареты, то в 2022 году этот показатель вырос до 7%. Нардепы отмечают, что на сигареты со вкусо-ароматическими добавками «подсаживаются» в основном молодые люди в возрасте от 18-29 лет.

По мнению нардерпов, ароматизированные табачные изделия поощряют курение, поэтому необходимо ограничить их употребление.

Что запретят?

В законопроекте указано, что запретить могут оптовую, розничную торговлю и импорт для продажи на территории Украины:

  • табака с характерным запахом и/или вкусом дыма – сюда входят популярные IQOS и GLO и подобные им;
  • табачные изделия из вкусо-ароматических добавок в любых компонентах, таких как фильтр, бумага, упаковка,
  • капсула, и имеющие технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус сигарет, табака для самокруток или интенсивность дыма.

Заметим, что пока законопроект находится на стадии рассмотрения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут запретить продажу газированных сладких напитков.

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Новости Днепра про Сигареты с капсулой, IQOS и GLO: в Украине хотят запретить Українська Новости Днепра про Сигареты с капсулой, IQOS и GLO: в Украине хотят запретить Русский

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