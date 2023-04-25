Сигареты с капсулой, IQOS и GLO: в Украине хотят запретить «вкусные» сигареты

Нардепы зарегистрировали законопроект, которым могут запретить продажу «вкусных» сигарет.
В качестве аргументов «за» запрет, нардепы приводят исследование КМИС, согласно которому, в нашей стране резко возросло употребление ароматизированных табачных изделий. В частности речь идет об электронных сигаретах IQOS и GLO, а также сигаретах с капсулой.
В исследовании КМИС отмечается, что в 2019 году только 1% украинцев курили ароматизированные сигареты, то в 2022 году этот показатель вырос до 7%. Нардепы отмечают, что на сигареты со вкусо-ароматическими добавками «подсаживаются» в основном молодые люди в возрасте от 18-29 лет.
По мнению нардерпов, ароматизированные табачные изделия поощряют курение, поэтому необходимо ограничить их употребление.
Что запретят?
В законопроекте указано, что запретить могут оптовую, розничную торговлю и импорт для продажи на территории Украины:
Заметим, что пока законопроект находится на стадии рассмотрения.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут запретить продажу газированных сладких напитков.
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