Цигарки з капсулою, IQOS і GLO: в Україні хочуть заборонити “смачні” сигарети

Нардепи зареєстрували законопроєкт, яким можуть заборонити продаж “смачних” сигарет.
У якості аргументів “за” заборону, нардепи приводять дослідження КМІС, згідно до якого, у нашій країні різко зросло вживання ароматизованих тютюнових виробів. Мова йде зокрема про електронні сигарети IQOS і GLO, а також цигарки з капсулою.
У дослідженні КМІС зазначається, що в 2019 році тільки 1% українців курили ароматизовані цигарки, то в 2022 році, цей показник зріс до 7%. Нардепи наголошують, що на сигарети зі смако-ароматичними добавками “підсідають” в основному молоді люди віком від 18-29 років.
Ароматизовані тютюнові вироби заохочують куріння, тому необхідно обмежити їх вживання.
Що заборонять?
У законопроєкті вказано, що заборонити можуть гуртову, роздрібну торгівлю й імпорт для продажу на території України:
Зауважимо, що поки що законопроєкт знаходиться на стадії розгляду.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть заборонити продаж газованих солодких напоїв.
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Автор:
В Україні скоро сильно подорожчають сигарети.