Цигарки з капсулою, IQOS і GLO: в Україні хочуть заборонити “смачні” сигарети

В Україні можуть заборонити продаж електронних сигарет з ароматизаторами та будь-яких цигарок зі смаками.

Нардепи зареєстрували законопроєкт, яким можуть заборонити продаж “смачних” сигарет.

У якості аргументів “за” заборону, нардепи приводять дослідження КМІС, згідно до якого, у нашій країні різко зросло вживання ароматизованих тютюнових виробів. Мова йде зокрема про електронні сигарети IQOS і GLO, а також цигарки з капсулою.

У дослідженні КМІС зазначається, що в 2019 році тільки 1% українців курили ароматизовані цигарки, то в 2022 році, цей показник зріс до 7%. Нардепи наголошують, що на сигарети зі смако-ароматичними добавками “підсідають” в основному молоді люди віком від 18-29 років.

Ароматизовані тютюнові вироби заохочують куріння, тому необхідно обмежити їх вживання.