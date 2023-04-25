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Цигарки з капсулою, IQOS і GLO: в Україні хочуть заборонити “смачні” сигарети

Сьогодні 14:50
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В Україні можуть заборонити продаж електронних сигарет з ароматизаторами та будь-яких цигарок зі смаками.

Новости Днепра про Цигарки з капсулою, IQOS і GLO: в Україні хочуть заборонити

Нардепи зареєстрували законопроєкт, яким можуть заборонити продаж “смачних” сигарет. 

У якості аргументів “за” заборону, нардепи приводять дослідження КМІС, згідно до якого, у нашій країні різко зросло вживання ароматизованих тютюнових виробів. Мова йде зокрема про електронні сигарети IQOS і GLO, а також цигарки з капсулою. 

У дослідженні КМІС зазначається, що в 2019 році тільки 1% українців курили ароматизовані цигарки, то в 2022 році, цей показник зріс до 7%. Нардепи наголошують, що на сигарети зі смако-ароматичними добавками “підсідають” в основному молоді люди віком від 18-29 років. 

Ароматизовані тютюнові вироби заохочують куріння, тому необхідно обмежити їх вживання. 

Що заборонять?

У законопроєкті вказано, що заборонити можуть гуртову, роздрібну торгівлю й імпорт для продажу на території України:

  • тютюн із характерним запахом і/або смаком диму – сюди входять популярні IQOS і GLO та подібні їм;
  • тютюнові вироби зі смако-ароматичні добавки в будь-яких компонентах, таких як фільтр, папір, паковання, капсула, та ті, які мають технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах або смак цигарок, тютюну для самокруток або інтенсивність диму.

Зауважимо, що поки що законопроєкт знаходиться на стадії розгляду. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть заборонити продаж газованих солодких напоїв. 

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