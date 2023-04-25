У Дніпрі рятують 17-річну дівчину, яка впала з 3-го поверху: тікала від батьків

Нещасний випадок стався у Кам'янському.

У понеділок, 24 квітня, у дніпровську лікарню доставили 17-річну дівчину з Кам’янського. У неї діагностували перелом клубової кістки та забій стінки живота.

Виявилося, що потерпіла впала з 3-го поверху.

Як повідомляє “Інформатор”, дівчина посварилася з батьками та вирішила вночі втекти з дому через вікно. На жаль, неповнолітня не втрималася та впала з 3-го поверху.

У поліції цю подію розглядають як нещасний випадок. Усі обставини встановлюють ювенальні поліцейські.

Читайте також:

Українська

Автор: