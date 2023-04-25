Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі рятують 17-річну дівчину, яка впала з 3-го поверху: тікала від батьків

У Дніпрі рятують 17-річну дівчину, яка впала з 3-го поверху: тікала від батьків

Сьогодні 10:40
просмотров

Нещасний випадок стався у Кам'янському.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують 17-річну дівчину, яка впала з 3-го поверху: тікала від батьків

У понеділок, 24 квітня, у дніпровську лікарню доставили 17-річну дівчину з Кам’янського. У неї діагностували перелом клубової кістки та забій стінки живота.

Виявилося, що потерпіла впала з 3-го поверху.

Як повідомляє “Інформатор”, дівчина посварилася з батьками та вирішила вночі втекти з дому через вікно. На жаль, неповнолітня не втрималася та впала з 3-го поверху.

У поліції цю подію розглядають як нещасний випадок. Усі обставини встановлюють ювенальні поліцейські.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі рятують 17-річну дівчину, яка впала з 3-го поверху: тікала від батьківУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині молода жінка кинулась під електричку
    Новини Дніпра
    Вчора 14:51
    На Дніпропетровщині молода жінка кинулась під електричку

    Жінка вижила.

    У Кривому Розі до кінця травня працюватиме майже півсотні дитячих садочків
    Новини Дніпра
    Вчора 14:05
    У Кривому Розі до кінця травня працюватиме майже півсотні дитячих садочків

    У Кривому Розі працюватиме майже півсотні дитсадків.

    Терміново: у Дніпрі поліцейські розшукують 6-річного хлопчика
    Новини Дніпра
    Вчора 13:15
    Терміново: у Дніпрі поліцейські розшукують 6-річного хлопчика

    Потрібна ваша допомога!

    Кінологиня “Антарєсу” вперше після поранення зустрілася зі своїм улюбленцем Спаркі: зворушливі кадри
    Новини Дніпра
    Вчора 11:58
    Кінологиня “Антарєсу” вперше після поранення зустрілася зі своїм улюбленцем Спаркі: зворушливі кадри

    Кінологиня з Павлоградського пошуково-рятувального загону зустрілася зі своїм улюбленцем.

    Наверх