У Дніпрі рятують 17-річну дівчину, яка впала з 3-го поверху: тікала від батьків

У понеділок, 24 квітня, у дніпровську лікарню доставили 17-річну дівчину з Кам’янського. У неї діагностували перелом клубової кістки та забій стінки живота.
Виявилося, що потерпіла впала з 3-го поверху.
Як повідомляє “Інформатор”, дівчина посварилася з батьками та вирішила вночі втекти з дому через вікно. На жаль, неповнолітня не втрималася та впала з 3-го поверху.
У поліції цю подію розглядають як нещасний випадок. Усі обставини встановлюють ювенальні поліцейські.
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