За даними поліції, нападник почав конфліктувати з 44-річним знайомим. В якийсь момент він схопив ніж та завдав чоловіку проникаюче ножове поранення у груди та руку.
Після цього він зустрів 43-річного перехожого та без жодних пояснень напав на нього – потерпілий отримав травми грудей та ноги.
Після цього зловмисник намагався втекти – його затримали перехожі та утримували до приїзду поліції.
Постраждалих госпіталізували.
З місця події вилучили знаряддя злочину – ніж. Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 п. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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