У Кривому Розі колишній в’язень поранив ножем знайомого та напав на перехожого - Днепр Инфо
У Кривому Розі колишній в’язень поранив ножем знайомого та напав на перехожого
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Сегодня 11:56

23 квітня на вулиці у Центрально-Міському районі Кривого Рогу 38-річний колишній в'язень напав на двох чоловіків з ножем.

Новости Днепра про У Кривому Розі колишній в'язень поранив ножем знайомого та напав на перехожого

За даними поліції, нападник почав конфліктувати з 44-річним знайомим. В якийсь момент він схопив ніж та завдав чоловіку проникаюче ножове поранення у груди та руку.

Після цього він зустрів 43-річного перехожого та без жодних пояснень напав на нього – потерпілий отримав травми грудей та ноги.

Після цього зловмисник намагався втекти – його затримали перехожі та утримували до приїзду поліції.

Постраждалих госпіталізували.

З місця події вилучили знаряддя злочину – ніж. Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 п. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Новости Днепра про У Кривому Розі колишній в'язень поранив ножем знайомого та напав на перехожого

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Новости Днепра про У Кривому Розі колишній в'язень поранив ножем знайомого та напав на перехожогоУкраїнська

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