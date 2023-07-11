Заборона на рекламу та продаж “смачних” електронних сигарет: до коли їх можна придбати

З 11 липня в Україні ввели нові обмеження на продаж тютюнових виробів. Відтепер заборонено рекламувати та продавати ароматизовані електронні сигарети.

Повністю заборонена будь-яка реклама та спонсорство електронних девайсів для куріння та ароматизованого тютюну. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Заборонено виробляти, продавати та рекламувати:

— тютюнові вироби з ароматичними добавками, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну;

— сигарет та тютюну для самокруток;

— рідин з нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки.

Тож відтепер не можна рекламувати електронні сигарети в громадських місцях, розміщувати листівки, банери, заборонено публікувати рекламні матеріали в медіа. Також виробники ароматизованих тютюнових виробів не можуть спонсорувати будь-які заходи або віддавати свій товар у якості призів.

За їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, встановлено штраф у розмірі 1020 грн, а у разі порушення повторного терміну – 10 200 грн;

Не можна курити електронки в громадських місцях. За це встановлені штрафи за аналогією з курінням звичайних сигарок (51-170 грн, у разі повторного протягом року порушення – 170-340 грн);