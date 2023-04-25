Напої здорожчають: на мінеральну та газовану солодку воду введуть акциз

Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради.
Нардеп та голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький ініціював введення податку на мінеральну та газовану солодку воду. Відповідні законопроєкти вже зареєстрували в Раді.
Очікується, що солодкі газовані напої дещо здорожчають.
Так, нардеп пропонує ввести акциз на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів і ароматичних речовин. Податок складатиме 0,1 євро тобто 4 гривні. Виручені кошти витратять на програму здорового шкільного харчування та лікування хвороб, які виникають через надлишкове споживання солодких газованих напоїв.
Ми пропонуємо встановити акцизний збір у розмірі 0,1 євро на літр такого напою. Наприклад, у Бельгії він складає 0,53 євро, у Польщі – 0,19 євро. Тобто, це мінімальний розмір акцизу. Це невеликі гроші, якщо брати за одну пляшку, але колосальна сума для бюджету НСЗУ та реформи здорового шкільного харчування, — зазначив Михайло Радуцький.
Нардеп посилаючись на дані МОЗ, стверджує, що акциз призведе до зменшення кількості людей, які хворіють на діабет, ожиріння та серцево-судинні захворювання. А такий податок діє в 107 країнах світу та показав результат.
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