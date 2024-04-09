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Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з’явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської області

Сьогодні 15:46
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В цьому році народні депутати знову подають декларацію про доходи. У Верховній Раді нашу область представляє майже два десятки депутатів. Всі вони подали свої декларації.

Новости Днепра про Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з'явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської області

Журналісти dnepr.info  вивчили декларації нардепів від Дніпра та Дніпропетровської області.

Всього у Раді від Дніпропетровщини «відкомандировано» 17 депутатів. Ми вирішили продивитись декларації їх усіх. Для зручності ми будемо видавати інформацію про те, що є в деклараціях у депутатів частинами.

Чоловік підприємиці

Депутат В’ячеслав Медяник за 2023 рік заробив 747,1 тис грн. Це зарплата, яку виплатили йому у Верховній Раді. За сумісництвом він працював ще й у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ та отримав там 32,1 тис грн зарплатні. Дохід його дружини від підприємницької діяльності за минулий рік склав 6,5 млн грн.

У готівці Медяник зберігає 95 тис грн, ще 90 тис грн. у готівці тримає його дружина. На банківському рахунку у неї знаходиться 4,3 млн грн.

Їздить депутат на автомобілі дружини – це Porsche Cayenne 2018 року випуску, вартістю 2,1 млн грн.

Також разом з дружиною він володіє будинком на 210 кв м у Дніпрі, право власності було отримано ще до набуття депутатських повноважень. Вартість домоволодіння складає 350 тис грн.

У власності подружжя з 2018 року перебуває земельна ділянка на 450 кв м, вартістю 650 тис грн. Перед тим як стати депутатом ВР працював юристом та підприємцем.

Новости Днепра про Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з'явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської області

Народним депутатом був обраний на одномандатному виборчому окрузі №27 у Дніпрі – це частина Самарського та Соборний райони міста

Любитель бадмінтону

Депутат Кирило Нестеренко за минулий рік заробив 664,5 тис грн. та отримав ще 510 тис грн в якості доходу за відчуження рухомого майна. На банківському рахунку у Нестеренка знаходиться 57 грн на одному та 33,7 тис грн на іншому. Готівкою депутат зберігає значно більше – 22 тис дол, 10 тис євро та 150 тис грн.

У власності депутата є мотоцикл 1992 року випуску Honda VFR 40R, придбаний ним за 5 тис грн влітку 2020 року та автомобіль 2101 придбаний у тому ж році за аналогічну суму грошей.

Все життя займався бадмінтоном, до виборів до ВР встиг створити СММ-агенцію, яка займається розвитком брендів та громадську благодійну організацію.

Новости Днепра про Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з'явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської області

Обирався на виборчому окрузі №26 у Дніпрі – це Шевченківський та частина Центрального району міста.

Представник Інтерпайпу

Депутат Дмитро Кисилевський за минулий рік заробив 642,5 тис грн. Його дружина, яка займається підприємницькою діяльністю заробила 892,4 тис грн. В минулому році він став власником квартири у Києві на 47,6 кв м. Придбав він її у березні 2023 року за 571,2 тис грн.

Це не єдина квартира депутата в столиці. У 2021 році він купив у Києві невеличку квартиру на 40,2 кв м за 482,4 тис грн.

  Також депутат володіє двома автівками. Одна з них була придбана у 2014 році, інша – недавно – наприкінці січня 2022 року. На авто марки Skoda Kodiaq за 1,1 млн грн. їздить дружина політика, бо саме її у декларації зазначено як користувача.

Готівкою у депутата нараховується 50 тис дол, а от у банку він тримає 141,6 тис грн. Готівкові кошти дружини трохи більше – 120 тис дол, а у банку на рахунку в неї  129,4 ти грн. та 3,5 тис фунтів.

Новости Днепра про Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з'явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської області

До виборів до ВР був директором з корпоративних відносин промислової компанії Interpipe, є організатором інженерного шоу Interpipe TechFest. Обирався до ВР від виборчого округу №24 – це Індустріальний та частина Самарського району Дніпра.

Колишній волонтер

Депутат Юрій Мисягин за основним місцем роботи заробив 639,5 тис грн, а також отримав 40,8 тис грн відсотків за гроші, які він зберігає у банку. Також він задекларував 840 та 572 тис грн, 17,5 тис євро, 18,1 тис дол розміщених на банківських рахунках, готівкові кошти у розмірі 90 тис  дол.

Пересувається депутат, згідно декларації, на автомобілі Range Rover 2013 року випуску, який він придбав за 1,1 млн грн. у 2021 році.

Новости Днепра про Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з'явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської області

До виборів до Верховної Ради він займався підприємницькою діяльністю, з 2014 року активно підтримував ЗСУ, зокрема 93, 53 та 54 ОМБр. У 2015 році був депутатом Дніпропетровської обласної ради. До Верховної Ради потрапив від виборчого округу №28 у Дніпрі – це Новокодацький та частина АНД-району.

Депутат-письменник

Депутат Максим Бужанський за рік роботи у Верховній Раді заробив 630 тис грн, його дружина заробила за рік в декілька разів більше – задекларована її становить

1,03 млн грн.. Також депутат отримав 6,2 тис грн. роялті від своїх раніше виданих творів. У готівці його дружина зберігає 146 тис дол., а сам Бужанський дав у позику 31,5 тис дол. У депутата декілька банківських рахунків, як і у його дружини, але всі гроші у нього зберігаються у національній валюті. Найбільше у банку зберігає його дружина 103,3 тис грн.

Автівкою Бужанський користується орендованою – їздить на Lexus LX470 2004 року випуску. Його дружина пересувається на авто 2018 року – це Toyota Corolla 2018 року випуску.

Також  депутат задекларував годинник марки Bovet, який він придбав у 2018 році за 556 тис грн. Також він має право постійного користування квартирою на 139,5 кв м у Дніпрі вартістю 3 млн грн.

Новости Днепра про Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з'явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської області

До Верховної Ради пройшов вигравши вибори у 2019 році від виборчого округу №25 – це Чечелівський та частина АНД-району. До цього був менеджером приватної фірми, писав книги.

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Новости Днепра про Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з'явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з'явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської областіРусский

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