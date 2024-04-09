Квартири у столиці та годинник за півмільйона: з’явилися свіжі декларації нардепів від Дніпропетровської області

В цьому році народні депутати знову подають декларацію про доходи. У Верховній Раді нашу область представляє майже два десятки депутатів. Всі вони подали свої декларації.

Журналісти dnepr.info вивчили декларації нардепів від Дніпра та Дніпропетровської області.

Всього у Раді від Дніпропетровщини «відкомандировано» 17 депутатів. Ми вирішили продивитись декларації їх усіх. Для зручності ми будемо видавати інформацію про те, що є в деклараціях у депутатів частинами.

Чоловік підприємиці

Депутат В’ячеслав Медяник за 2023 рік заробив 747,1 тис грн. Це зарплата, яку виплатили йому у Верховній Раді. За сумісництвом він працював ще й у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ та отримав там 32,1 тис грн зарплатні. Дохід його дружини від підприємницької діяльності за минулий рік склав 6,5 млн грн.

У готівці Медяник зберігає 95 тис грн, ще 90 тис грн. у готівці тримає його дружина. На банківському рахунку у неї знаходиться 4,3 млн грн.

Їздить депутат на автомобілі дружини – це Porsche Cayenne 2018 року випуску, вартістю 2,1 млн грн.

Також разом з дружиною він володіє будинком на 210 кв м у Дніпрі, право власності було отримано ще до набуття депутатських повноважень. Вартість домоволодіння складає 350 тис грн.

У власності подружжя з 2018 року перебуває земельна ділянка на 450 кв м, вартістю 650 тис грн. Перед тим як стати депутатом ВР працював юристом та підприємцем.

Народним депутатом був обраний на одномандатному виборчому окрузі №27 у Дніпрі – це частина Самарського та Соборний райони міста

Любитель бадмінтону

Депутат Кирило Нестеренко за минулий рік заробив 664,5 тис грн. та отримав ще 510 тис грн в якості доходу за відчуження рухомого майна. На банківському рахунку у Нестеренка знаходиться 57 грн на одному та 33,7 тис грн на іншому. Готівкою депутат зберігає значно більше – 22 тис дол, 10 тис євро та 150 тис грн.

У власності депутата є мотоцикл 1992 року випуску Honda VFR 40R, придбаний ним за 5 тис грн влітку 2020 року та автомобіль 2101 придбаний у тому ж році за аналогічну суму грошей.

Все життя займався бадмінтоном, до виборів до ВР встиг створити СММ-агенцію, яка займається розвитком брендів та громадську благодійну організацію.

Обирався на виборчому окрузі №26 у Дніпрі – це Шевченківський та частина Центрального району міста.

Представник Інтерпайпу

Депутат Дмитро Кисилевський за минулий рік заробив 642,5 тис грн. Його дружина, яка займається підприємницькою діяльністю заробила 892,4 тис грн. В минулому році він став власником квартири у Києві на 47,6 кв м. Придбав він її у березні 2023 року за 571,2 тис грн.

Це не єдина квартира депутата в столиці. У 2021 році він купив у Києві невеличку квартиру на 40,2 кв м за 482,4 тис грн.

Також депутат володіє двома автівками. Одна з них була придбана у 2014 році, інша – недавно – наприкінці січня 2022 року. На авто марки Skoda Kodiaq за 1,1 млн грн. їздить дружина політика, бо саме її у декларації зазначено як користувача.

Готівкою у депутата нараховується 50 тис дол, а от у банку він тримає 141,6 тис грн. Готівкові кошти дружини трохи більше – 120 тис дол, а у банку на рахунку в неї 129,4 ти грн. та 3,5 тис фунтів.

До виборів до ВР був директором з корпоративних відносин промислової компанії Interpipe, є організатором інженерного шоу Interpipe TechFest. Обирався до ВР від виборчого округу №24 – це Індустріальний та частина Самарського району Дніпра.

Колишній волонтер

Депутат Юрій Мисягин за основним місцем роботи заробив 639,5 тис грн, а також отримав 40,8 тис грн відсотків за гроші, які він зберігає у банку. Також він задекларував 840 та 572 тис грн, 17,5 тис євро, 18,1 тис дол розміщених на банківських рахунках, готівкові кошти у розмірі 90 тис дол.

Пересувається депутат, згідно декларації, на автомобілі Range Rover 2013 року випуску, який він придбав за 1,1 млн грн. у 2021 році.

До виборів до Верховної Ради він займався підприємницькою діяльністю, з 2014 року активно підтримував ЗСУ, зокрема 93, 53 та 54 ОМБр. У 2015 році був депутатом Дніпропетровської обласної ради. До Верховної Ради потрапив від виборчого округу №28 у Дніпрі – це Новокодацький та частина АНД-району.

Депутат-письменник

Депутат Максим Бужанський за рік роботи у Верховній Раді заробив 630 тис грн, його дружина заробила за рік в декілька разів більше – задекларована її становить

1,03 млн грн.. Також депутат отримав 6,2 тис грн. роялті від своїх раніше виданих творів. У готівці його дружина зберігає 146 тис дол., а сам Бужанський дав у позику 31,5 тис дол. У депутата декілька банківських рахунків, як і у його дружини, але всі гроші у нього зберігаються у національній валюті. Найбільше у банку зберігає його дружина 103,3 тис грн.

Автівкою Бужанський користується орендованою – їздить на Lexus LX470 2004 року випуску. Його дружина пересувається на авто 2018 року – це Toyota Corolla 2018 року випуску.

Також депутат задекларував годинник марки Bovet, який він придбав у 2018 році за 556 тис грн. Також він має право постійного користування квартирою на 139,5 кв м у Дніпрі вартістю 3 млн грн.

До Верховної Ради пройшов вигравши вибори у 2019 році від виборчого округу №25 – це Чечелівський та частина АНД-району. До цього був менеджером приватної фірми, писав книги.

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