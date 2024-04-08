Ціни на будинки у різних районах Дніпра: де найдешевше можна купити нерухомість (ФОТО)

Власний будинок має багато переваг у порівнянні з квартирою. Тут немає галасливих сусідів за стіною, ніхто рано вранці не розбудить дрилем, також при покупці такий будинок вигідніший, ніж квартира аналогічного метражу – будинки коштують дешевше. Але разом з тим, за таким будинком потрібен постійний «догляд», необхідно контролювати стан даху, прибирати у дворі, перевіряти стан лічильників та інше. Купивши недорогий будинок у Дніпрі покупець має бути готовий до того, що йому потрібно вкласти додаткові кошти в ремонт приміщення та облагородження ділянки.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших будинків у різних районах Дніпра.

Індустріальний район

Будинки, які тут продаються – одні з найдешевших у нашій добірці. Купити невелику будівлю на 40 кв м загальної площі тут коштуватиме 140 тис грн. У будинку 3 кімнати. Будинок глинобитний, обкладений цеглою. Є газове та пічне опалення. Води в будинку немає – на подвір’ї є колонка. Туалет також знаходиться на вулиці. При цьому, ділянка досить велика – 32 сотки землі. На подвір’ї є сарай, льох.

Покупцеві дістануться все господарське приладдя. Будинок знаходиться в районі масиву Лівообережний.

АНД-район

Купити найдешевший будинок у цьому районі можна за 519 тис грн. Він стоїть на ділянці 15 соток. Будинок одноповерховий, 3-кімнатний, стіни зі шлакобетону. Ділянка знаходиться на березі озера. Під будинком є льох, на подвір’ї гараж. У будинку є пічне опалення, у дворі є свердловина з водою. Будівлі потрібний ремонт.

Він знаходиться в районі Шпакового провулку.

Самарський район

У Самарському районі Дніпра можна купити дешевий будинок за ціною 588 тис грн. У будинку 3 кімнати, його загальна площа 65 кв м. Будівля стоїть на ділянці 6 соток. У дворі є сад, місто, підсобки, колодязь, літній душ та туалет. У будинку є вода, газ, каналізація, опалення.

Покупцеві дістануться всі меблі та техніка. Будинок знаходиться на житловому масиві Ігрень.

Соборний район

Невеликий будинок на 49 кв м загальної площі в Соборному районі Дніпра коштуватиме 999,7 тис грн. Будинок одноповерховий, у ньому 3 кімнати. Проведено усі комунікації. З вікна будинку видно Дніпро. Стіни глинобитні. Розмір ділянки, де розташована будівля – 6,5 соток, є хозпобудови.

Двір знаходиться неподалік ТЦ «Нагірка».

Шевченківський район

Купити будинок у Шевченківському районі Дніпра можна за 1,076 млн грн. Це одна з найдешевших пропозицій на даний момент у цьому районі, серед всіх тих, що є на спеціалізованому сайті нерухомості. У будинку 3 кімнати, його загальна площа 46 кв м, є підвал. Два роки тому у будинку був ремонт.

Зручності на вулиці, але за бажанням нового власника їх можна облаштувати і в приміщенні. На ділянці навіс для авто та невеликий сарай.

Будинок знаходиться вгорі вулиці Січових Стрільців. Автор оголошення зазначає, що можливий обмін на авто з доплатою чи рівноцінний.

Центральний район

Найдешевший будинок у Центральному районі Дніпра коштуватиме 1,3 млн грн. За ці гроші покупець отримає ділянку на 8,5 соток із будинком на 50 кв м загальної площі та трьома кімнатами. Будинок був збудований понад 15 років тому. У будинку є електроенергія, вода, газовий котел, колонка, ванна, туалет, льох. На подвір’ї є сарай.

Як стверджує автор оголошення, дах у будинку не тече, а на стінах немає тріщин. Але сама будівля всередині потребує косметичного ремонту. Будинок знаходиться неподалік Привокзальної площі.

Новокодацький район

Недорогий будинок у Новокодакському районі у Дніпрі можна купити майже за 654 тис грн. Будинок одноповерховий, у ньому 2 кімнати. Загальна площа приміщеннь 63 кв м. У будинку є всі зручності, у дворі – своя свердловина. На подвір’ї зливна яма. Є звичайне та камінне опалення, проведена електроенергія. Ділянка, де знаходиться будинок – 4 сотки. Новому покупцю дістанеться вся техніка.

Будинок знаходиться в районі Білої балки у Діївці.

Чечелівський район

Найдешевший будинок у Чечелівському районі Дніпра коштуватиме 692 тис грн. Будинок знаходиться у районі вулиці Робочої. У будинку 3 кінмати, его загальна площа – 43 кв м, проведені всі комунікації, встановлений котел. Але попри це будівля дуже потребує ремонту.

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