Зник разом із кінотеатром: як виглядав фонтан на Перемозі біля «Салюту» (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав не лише кінотеатр, а й фонтан поруч.
Кінозал одразу став одним із символів міста. Будівлю «Салюту» почали друкувати на листівках, на його честь випустили спеціальний поштовий конверт. Поруч із ним була невелика клумба, в теплу пору року завжди густозасаджена квітами та фонтан. Останній став улюбленим місцем для мешканців району. Ті, хто не ходив у кіно вечорами, призначав біля фонтану зустрічі, сюди приходили просто посидіти біля води, на кромці чаші постійно грали діти.
У 1990-х роках «Салют» вижити зміг, а ось фонтан – ні. В один із сезонів його просто не ввімкнули і з того часу чаша фонтану не бачила води. Тут, як і раніше, призначалися зустрічі, гуляли діти, але милуватися на фонтан і охолоджуватись біля води в літню спеку сюди вже не приходили.
2021 року фонтан, як і кінотеатр припинив своє існування. На їхньому місці будується сучасний житловий комплекс на 22 поверхи.
фото: група «Ностальгія за Дніпром», «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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