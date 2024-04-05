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  • Зник разом із кінотеатром: як виглядав фонтан на Перемозі біля «Салюту» (ФОТО)

Зник разом із кінотеатром: як виглядав фонтан на Перемозі біля «Салюту» (ФОТО)

Сьогодні 15:21
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Кінотеатр «Салют» з'явився на житловому масиві Перемога в 1976 році. Кінозал був «подарунком» мешканцям району на День міста. Кінотеатр був розрахований на 800 місць. На той час це був один із найбільших залів у всьому місті.

Новости Днепра про Зник разом із кінотеатром: як виглядав фонтан на Перемозі біля «Салюту» (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав не лише кінотеатр, а й фонтан поруч.

Новости Днепра про Зник разом із кінотеатром: як виглядав фонтан на Перемозі біля «Салюту» (ФОТО)

Кінозал одразу став одним із символів міста. Будівлю «Салюту» почали друкувати на листівках, на його честь випустили спеціальний поштовий конверт. Поруч із ним була невелика клумба, в теплу пору року завжди густозасаджена квітами та фонтан. Останній став улюбленим місцем для мешканців району. Ті, хто не ходив у кіно вечорами, призначав біля фонтану зустрічі, сюди приходили просто посидіти біля води, на кромці чаші постійно грали діти.

Новости Днепра про Зник разом із кінотеатром: як виглядав фонтан на Перемозі біля «Салюту» (ФОТО)

У 1990-х роках «Салют» вижити зміг, а ось фонтан – ні. В один із сезонів його просто не ввімкнули і з того часу чаша фонтану не бачила води. Тут, як і раніше, призначалися зустрічі, гуляли діти, але милуватися на фонтан і охолоджуватись біля води в літню спеку сюди вже не приходили.

Новости Днепра про Зник разом із кінотеатром: як виглядав фонтан на Перемозі біля «Салюту» (ФОТО)

2021 року фонтан, як і кінотеатр припинив своє існування. На їхньому місці будується сучасний житловий комплекс на 22 поверхи.

Новости Днепра про Зник разом із кінотеатром: як виглядав фонтан на Перемозі біля «Салюту» (ФОТО)

фото: група «Ностальгія за Дніпром», «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про Зник разом із кінотеатром: як виглядав фонтан на Перемозі біля «Салюту» (ФОТО)Українська Новости Днепра про Зник разом із кінотеатром: як виглядав фонтан на Перемозі біля «Салюту» (ФОТО)Русский

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