Зник разом із кінотеатром: як виглядав фонтан на Перемозі біля «Салюту» (ФОТО)

Кінотеатр «Салют» з'явився на житловому масиві Перемога в 1976 році. Кінозал був «подарунком» мешканцям району на День міста. Кінотеатр був розрахований на 800 місць. На той час це був один із найбільших залів у всьому місті.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав не лише кінотеатр, а й фонтан поруч.

Кінозал одразу став одним із символів міста. Будівлю «Салюту» почали друкувати на листівках, на його честь випустили спеціальний поштовий конверт. Поруч із ним була невелика клумба, в теплу пору року завжди густозасаджена квітами та фонтан. Останній став улюбленим місцем для мешканців району. Ті, хто не ходив у кіно вечорами, призначав біля фонтану зустрічі, сюди приходили просто посидіти біля води, на кромці чаші постійно грали діти.

У 1990-х роках «Салют» вижити зміг, а ось фонтан – ні. В один із сезонів його просто не ввімкнули і з того часу чаша фонтану не бачила води. Тут, як і раніше, призначалися зустрічі, гуляли діти, але милуватися на фонтан і охолоджуватись біля води в літню спеку сюди вже не приходили.

2021 року фонтан, як і кінотеатр припинив своє існування. На їхньому місці будується сучасний житловий комплекс на 22 поверхи.

фото: група «Ностальгія за Дніпром», «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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