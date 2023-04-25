Пішов на цвинтар та не повернувся: у Дніпрі зник чоловік, який має проблеми зі здоров’ям

У Дніпрі шукають 53-річного Володимира Риндюка. Про це повідомляють волонтери Павлоградського кінологічного загону Антарєс.
За словами рідних, Володимир пішов з дому близько 15 години дня 23 квітня. Відомо, що він направлявся в сторону кладовища, що на житловому масиві Фрунзенський/Ломівський.
Після цього зв’язок з ним обірвався. Відомо, що чоловіка має проблеми зі здоров’ям, а саме хворіє на цукровий діабет. Іноді він може потребувати медичної допомоги.
У день зникнення був одягнений в синю куртку, як на фото праворуч.
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