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  • Пішов на цвинтар та не повернувся: у Дніпрі зник чоловік, який має проблеми зі здоров’ям

Пішов на цвинтар та не повернувся: у Дніпрі зник чоловік, який має проблеми зі здоров’ям

Сьогодні 10:27
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У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка.

Новости Днепра про Пішов на цвинтар та не повернувся: у Дніпрі зник чоловік, який має проблеми зі здоров'ям

У Дніпрі шукають 53-річного Володимира Риндюка. Про це повідомляють волонтери Павлоградського кінологічного загону Антарєс. 

За словами рідних, Володимир пішов з дому близько 15 години дня 23 квітня. Відомо, що він направлявся в сторону кладовища, що на житловому масиві Фрунзенський/Ломівський. 

Після цього зв’язок з ним обірвався. Відомо, що чоловіка має проблеми зі здоров’ям, а саме хворіє на цукровий діабет. Іноді він може потребувати медичної допомоги. 

У день зникнення був одягнений в синю куртку, як на фото праворуч. 

Прохання до всіх, хто щось знає про місце перебування чоловіка повідомити на телефони 102 та 0800400149.
 

Новости Днепра про Пішов на цвинтар та не повернувся: у Дніпрі зник чоловік, який має проблеми зі здоров'ям

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Новости Днепра про Пішов на цвинтар та не повернувся: у Дніпрі зник чоловік, який має проблеми зі здоров'ямУкраїнська

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