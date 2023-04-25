Пішов на цвинтар та не повернувся: у Дніпрі зник чоловік, який має проблеми зі здоров’ям

У Дніпрі розшукують зниклого чоловіка.

У Дніпрі шукають 53-річного Володимира Риндюка. Про це повідомляють волонтери Павлоградського кінологічного загону Антарєс.

За словами рідних, Володимир пішов з дому близько 15 години дня 23 квітня. Відомо, що він направлявся в сторону кладовища, що на житловому масиві Фрунзенський/Ломівський.

Після цього зв’язок з ним обірвався. Відомо, що чоловіка має проблеми зі здоров’ям, а саме хворіє на цукровий діабет. Іноді він може потребувати медичної допомоги.

У день зникнення був одягнений в синю куртку, як на фото праворуч.

Прохання до всіх, хто щось знає про місце перебування чоловіка повідомити на телефони 102 та 0800400149.

Читайте також:

Українська

Автор: