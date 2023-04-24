Шевченко у броніку: у Дніпрі з’явився новий патріотичний мурал

Наприклад, стінопис, присвячений військовим з «Азовсталі».
Або настінний малюнок, присвячений подвигам пожежників.
Більше про патріотичні мурали, які з’явилися у Дніпрі після 24 лютого 2022 року, читайте тут.
А нещодавно у нашому місті намалювали величезний патріотичний мурал з Тарасом Шевченком у військовому вбранні. Знаходиться він на проспекті Олександра Поля, 16, поблизу багатоквартирного будинку.
Довжина стінопису сягає щонайменше 50 метрів, а висота – 5 метрів.
Про це повідомляє “Наше місто”.
Крім Шевченка, на муралі зображені козаки-воїни…
Та дівчина-захисниця.
Усі вони зображені на фоні синього неба та жовтих полів з пшеницею та соняшником – такий собі прапор України.
Хто автор малюнку – не повідомляється.
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