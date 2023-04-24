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Шевченко у броніку: у Дніпрі з’явився новий патріотичний мурал

Сьогодні 18:33
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У Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення рф з'явилося багато патріотичних муралів.

Наприклад, стінопис, присвячений військовим з «Азовсталі».

Новости Днепра про Шевченко у броніку: у Дніпрі з'явився новий патріотичний мурал

Або настінний малюнок, присвячений подвигам пожежників.

Новости Днепра про Шевченко у броніку: у Дніпрі з'явився новий патріотичний мурал

Більше про патріотичні мурали, які з’явилися у Дніпрі після 24 лютого 2022 року, читайте тут.

А нещодавно у нашому місті намалювали величезний патріотичний мурал з Тарасом Шевченком у військовому вбранні. Знаходиться він на проспекті Олександра Поля, 16, поблизу багатоквартирного будинку.

Новости Днепра про Шевченко у броніку: у Дніпрі з'явився новий патріотичний мурал

Довжина стінопису сягає щонайменше 50 метрів, а висота – 5 метрів.

Про це повідомляє “Наше місто”.

Крім Шевченка, на муралі зображені козаки-воїни…

Новости Днепра про Шевченко у броніку: у Дніпрі з'явився новий патріотичний мурал

Новости Днепра про Шевченко у броніку: у Дніпрі з'явився новий патріотичний мурал

Та дівчина-захисниця.

Новости Днепра про Шевченко у броніку: у Дніпрі з'явився новий патріотичний мурал

Усі вони зображені на фоні синього неба та жовтих полів з пшеницею та соняшником – такий собі прапор України.

Хто автор малюнку – не повідомляється.

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Новости Днепра про Шевченко у броніку: у Дніпрі з'явився новий патріотичний муралУкраїнська Новости Днепра про Шевченко у броніку: у Дніпрі з'явився новий патріотичний муралРусский

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