Вслід за містами для назв трьох районів Дніпропетровщини в Раді обрали нові назви

Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування підтримав зміну назв більше сотні сіл та селищ, двох міст та 7 районів, які містили у своїй назві радянські та імперські ідеологічні елементи. Про це проінформувала голова Комітету Олена Шуляк.
Зокрема, було підтримано перейменування трьох районів Дніпропетровщини: Новомосковського на Самарівський, Павлоградського на Матвіївський та Синельниківського на Ріднопільський район.
Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового, Першотравенська та ще 10 селищ в області. Крім цього, у селищі на Дніпропетровщині вулицю Пушкіна перейменували на Пушкіна, але іншого.
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