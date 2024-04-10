Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вслід за містами для назв трьох районів Дніпропетровщини в Раді обрали нові назви

Вслід за містами для назв трьох районів Дніпропетровщини в Раді обрали нові назви

Сьогодні 20:03
просмотров

Три райони області змінять назву.

Новости Днепра про Вслід за містами для назв трьох районів Дніпропетровщини в Раді обрали нові назви

Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування підтримав зміну назв більше сотні сіл та селищ, двох міст  та 7 районів, які містили у своїй назві радянські та імперські ідеологічні елементи. Про це проінформувала голова Комітету Олена Шуляк.

Зокрема, було підтримано перейменування трьох районів Дніпропетровщини: Новомосковського на Самарівський, Павлоградського на Матвіївський та Синельниківського на Ріднопільський район.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради вибрав нові назви для Павлограда, Синельникового, Першотравенська та ще 10 селищ в області. Крім цього, у селищі на Дніпропетровщині вулицю Пушкіна перейменували на Пушкіна, але іншого. 

Читайте також:

Новости Днепра про Вслід за містами для назв трьох районів Дніпропетровщини в Раді обрали нові назвиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Жителька Кам’янського знімала та продавала порно з 8-річним сином
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:43
    Жителька Кам’янського знімала та продавала порно з 8-річним сином

    У Кам'янському на Дніпропетровщині жінка знімала порнографічні відео зі своїм…

    На Дніпропетровщині мотоцикліст в’їхав у вантажівку: загинула 19-річна дівчина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:57
    На Дніпропетровщині мотоцикліст в’їхав у вантажівку: загинула 19-річна дівчина

    Усі обставини встановлюють правоохоронці.

    Посилення відповідальності за військові правопорушення: Рада підтримала закон у першому читанні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:22
    Посилення відповідальності за військові правопорушення: Рада підтримала закон у першому читанні

    У Раді в першому читанні проголосували за законопроєкт про посилення…

    Поліція Дніпра розшукує 17-річного хлопця: прикмети
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:50
    Поліція Дніпра розшукує 17-річного хлопця: прикмети

    Важлива будь-яка інформація!

    Наверх