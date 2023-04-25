Напитки подорожают: на минеральную и газированную сладкую воду введут акциз

Введение акциза приведет к подорожанию сладких газированных напитков.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

Нардеп и председатель комитета по здоровью нации Михаил Радуцкий инициировал введение налога на минеральную и газированную сладкую воду. Соответствующие законопроекты уже зарегистрировали в Раде.

Ожидается, что сладкие газированные напитки несколько подорожают.

Так, нардеп предлагает ввести акциз на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей и ароматических веществ. Налог будет составлять 0,1 евро, то есть 4 гривны. Вырученные средства потратят на программу здорового школьного питания и лечения болезней, возникающих из-за избыточного потребления сладких газированных напитков.

Мы предлагаем установить акцизный сбор в 0,1 евро на литр такого напитка. К примеру, в Бельгии он составляет 0,53 евро, в Польше – 0,19 евро. То есть это минимальный размер акциза. Это небольшие деньги, если брать за одну бутылку, но колоссальная сумма для бюджета НСЗУ и реформы здорового школьного питания, отметил Михаил Радуцкий.

Нардеп ссылаясь на данные Минздрава, утверждает, что акциз приведет к уменьшению количества людей, страдающих диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такой налог действует в 107 странах мира и показал результат.

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