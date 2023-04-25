Пошел на кладбище и не вернулся: в Днепре исчез мужчина, у которого проблемы со здоровьем

В Днепре разыскивают пропавшего мужчину.

В Днепре ищут 53-летнего Владимира Рындюка. Об этом сообщают волонтеры Павлоградского кинологического отряда Антарес.

По словам родных, Владимир ушел из дома около 15 часов дня 23 апреля. Известно, что он направлялся в сторону кладбища на жилом массиве Фрунзенский/Ломовский.

После этого связь с ним оборвалась. Известно, что у мужчины есть проблемы со здоровьем. Он болеет сахарным диабетом. Иногда Владимир может нуждаться в медицинской помощи.

В день исчезновения был одет в синюю куртку, как на фото справа.

Просьба ко всем, кто что-то знает о местонахождении мужчины сообщить на телефоны 102 и 0800400149.

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