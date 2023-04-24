Житель Днепра обустроил себе «царь-парковку», забетонировав зеленую зону

Об этом случае стало известно из телеграмм-канала Геннадия Корбана.
Недавно жители Днепра сообщили, что на Новокрымской водитель обустроил себе «царь-парковку». Владелец авто забетонировал клочок земли в зеленой зоне, чтобы оставлять там свое транспортное средство. Об этом узнали в инспекции по благоустройству и отреагировали на этот случай.
Что интересно, он залил цементом участок газона, находящегося вблизи соседнего дома, а не возле своего.
Зеленую зону уже восстановили. Теперь газон снова выглядит аккуратно.
Напомним, ранее в Днепре возле дома построили царь-гараж. Днепрянин соорудил у дома металлический навес, который огородил металлическими стенами. Этот «шалаш» он использовал как закрытое парко-место.
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