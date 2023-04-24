Шевченко в бронике: в Днепре появился новый патриотический мурал

Например, стенопись, посвященная военным из «Азовстали».
Или настенный рисунок, посвященный подвигам пожарных.
Больше о патриотических муралах, появившихся в Днепре после 24 февраля 2022 года, читайте здесь.
А недавно в нашем городе нарисовали огромный патриотический мурал с Тарасом Шевченко в военной экипировке. Находится он на проспекте Александра Поля, 16, вблизи многоквартирного дома.
Длина стенописи достигает не менее 50 метров, а высота – 5 метров.
Об этом сообщает “Наше місто”.
Кроме Шевченко, на мурале изображены казаки-воины…
И девушка-защитница.
Все они изображены на фоне голубого неба и желтых полей с пшеницей и подсолнечником – такой себе флаг Украины.
Кто автор рисунка – не сообщается.
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