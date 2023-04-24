Шевченко в бронике: в Днепре появился новый патриотический мурал

В Днепре после начала полномасштабного вторжения рф появилось много патриотических муралов.

Например, стенопись, посвященная военным из «Азовстали».

Или настенный рисунок, посвященный подвигам пожарных.

Больше о патриотических муралах, появившихся в Днепре после 24 февраля 2022 года, читайте здесь.

А недавно в нашем городе нарисовали огромный патриотический мурал с Тарасом Шевченко в военной экипировке. Находится он на проспекте Александра Поля, 16, вблизи многоквартирного дома.

Длина стенописи достигает не менее 50 метров, а высота – 5 метров.

Об этом сообщает “Наше місто”.

Кроме Шевченко, на мурале изображены казаки-воины…

И девушка-защитница.

Все они изображены на фоне голубого неба и желтых полей с пшеницей и подсолнечником – такой себе флаг Украины.

Кто автор рисунка – не сообщается.

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