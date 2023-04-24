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  • Мешканець Дніпра облаштував собі “цар-парковку”, забетонувавши зелену зону

Мешканець Дніпра облаштував собі “цар-парковку”, забетонувавши зелену зону

Сьогодні 20:02
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У Дніпрі водій облаштував цар-парковку.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра облаштував собі

Про цей випадок стало відомо з телеграм-каналу Геннадія Корбана. 

Нещодавно мешканці Дніпра повідомили, що на Новокримській водій зробив собі “цар-парковку”. Власник авто забетонував клаптик землі в зеленій зоні, щоб залишати там свій транспортний засіб. Про це дізналися в інспекції з благоустрою та відреагували на цей випадок. 

Що цікаво, він залив цементом ділянку газону, який був поблизу сусіднього будинку, а не біля свого. 

Зелену зону вже відновили. Тепер газон знову виглядає охайно. 

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Нагадаємо, раніше у Дніпрі біля будинку спорудили цар-гараж. Дніпрянин спорудив біля будинку металевий навіс, який огородив металевими стінами. Цей “шалаш” він використовував, як закрите парко-місце.

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