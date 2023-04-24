Мешканець Дніпра облаштував собі “цар-парковку”, забетонувавши зелену зону

Про цей випадок стало відомо з телеграм-каналу Геннадія Корбана.
Нещодавно мешканці Дніпра повідомили, що на Новокримській водій зробив собі “цар-парковку”. Власник авто забетонував клаптик землі в зеленій зоні, щоб залишати там свій транспортний засіб. Про це дізналися в інспекції з благоустрою та відреагували на цей випадок.
Що цікаво, він залив цементом ділянку газону, який був поблизу сусіднього будинку, а не біля свого.
Зелену зону вже відновили. Тепер газон знову виглядає охайно.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі біля будинку спорудили цар-гараж. Дніпрянин спорудив біля будинку металевий навіс, який огородив металевими стінами. Цей “шалаш” він використовував, як закрите парко-місце.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення рф з'явилося багато патріотичних…
Зовсім нещодавно Дніпро та область потерпали від підтоплень.
На лівому березі Дніпра вже кілька десятків років працює авторинок.…
У Дніпрі та області збільшилася кількість контрактників серед чоловіків.