Мешканець Дніпра облаштував собі “цар-парковку”, забетонувавши зелену зону

У Дніпрі водій облаштував цар-парковку.

Про цей випадок стало відомо з телеграм-каналу Геннадія Корбана.

Нещодавно мешканці Дніпра повідомили, що на Новокримській водій зробив собі “цар-парковку”. Власник авто забетонував клаптик землі в зеленій зоні, щоб залишати там свій транспортний засіб. Про це дізналися в інспекції з благоустрою та відреагували на цей випадок.

Що цікаво, він залив цементом ділянку газону, який був поблизу сусіднього будинку, а не біля свого.

Зелену зону вже відновили. Тепер газон знову виглядає охайно.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі біля будинку спорудили цар-гараж. Дніпрянин спорудив біля будинку металевий навіс, який огородив металевими стінами. Цей “шалаш” він використовував, як закрите парко-місце.

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