На складі у Дніпрі зберігали 127 тис пачок фальсифікованих цигарок відомих марок

Понад 250 ящиків з тютюновими виробами виявили правоохоронці під час обшуку в Дніпрі.

Нацполіція у Дніпрі вилучила 127 тис. пачок фальсифікованих цигарок



За інформацією детективів Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які впродовж 2022-2023 років незаконно зберігали та продавали тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Під час обшуку гаража у м. Дніпро, де зберігався фальсифікат, детективи вилучили понад 127 тис. пачок цигарок. Орієнтовна вартість вилученого – 5 млн грн.

Шукають також інші схованки контрабандистів.

Судячи з відео, яке публікує Нацполіція, без акцизу продавали сигарети відомий світових марок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про 70-річного наркоагронома, який вирощував коноплю поміж соняшників.

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