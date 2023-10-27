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  • На складі у Дніпрі зберігали 127 тис пачок фальсифікованих цигарок відомих марок

На складі у Дніпрі зберігали 127 тис пачок фальсифікованих цигарок відомих марок

Сьогодні 16:58
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Понад 250 ящиків з тютюновими виробами виявили правоохоронці під час обшуку в Дніпрі.

Новости Днепра про На складі у Дніпрі зберігали 127 тис пачок фальсифікованих цигарок відомих марок

Нацполіція у Дніпрі вилучила 127 тис. пачок фальсифікованих цигарок
 
За інформацією детективів Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які впродовж 2022-2023 років незаконно зберігали та продавали тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Під час обшуку гаража у м. Дніпро, де зберігався фальсифікат, детективи вилучили понад 127 тис. пачок цигарок. Орієнтовна вартість вилученого – 5 млн грн.

Шукають також інші схованки контрабандистів. 

Судячи з відео, яке публікує Нацполіція, без акцизу продавали сигарети відомий світових марок. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про 70-річного наркоагронома, який вирощував коноплю поміж соняшників. 

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Новости Днепра про На складі у Дніпрі зберігали 127 тис пачок фальсифікованих цигарок відомих марокУкраїнська Новости Днепра про На складі у Дніпрі зберігали 127 тис пачок фальсифікованих цигарок відомих марокРусский

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