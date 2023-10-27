На складі у Дніпрі зберігали 127 тис пачок фальсифікованих цигарок відомих марок

Нацполіція у Дніпрі вилучила 127 тис. пачок фальсифікованих цигарок
За інформацією детективів Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які впродовж 2022-2023 років незаконно зберігали та продавали тютюнові вироби без марок акцизного податку.
Під час обшуку гаража у м. Дніпро, де зберігався фальсифікат, детективи вилучили понад 127 тис. пачок цигарок. Орієнтовна вартість вилученого – 5 млн грн.
Шукають також інші схованки контрабандистів.
Судячи з відео, яке публікує Нацполіція, без акцизу продавали сигарети відомий світових марок.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про 70-річного наркоагронома, який вирощував коноплю поміж соняшників.
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