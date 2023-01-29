100 гривень за пачку: в Україні різко зростуть ціни на цигарки

Зовсім скоро паління буде не тільки шкідливою звичкою, а і дорогим “хобі”, бо в Україні знову виростуть ціни на цигарки.

З початку 2023 року в Україні на 20% збільшився акциз на тютюн. Тому скоро ціни на цигарки знову поповзуть в гору.

Пачка найдешевших сигарет коштуватиме до 70 гривень, цигарки середнього класу – приблизно 74 гривні, а преміум сегмент тютюнових виробів обійдеться майже в 100 гривень.

Нещодавно, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що подорожчання акцизу на цигарки відбувається поетапно та триватиме до 2025-го. Щороку акциз дорожчатиме на 20%.

Хоча акциз виріс з 1 січня, проте курці поки що не помітили здорожчання. Це пов’язано з тим, що наприкінці року виробники та розповсюджувачі накопичують продукцію, щоб встигнути запастись дешевшим товаром. Очікувати стрімкого подорожчання варто в лютому-березі.

Тому пора задуматися на тим, щоб кинути палити або ж поповнити свої запаси, поки сигарети не такі дорогі.