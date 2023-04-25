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У Дніпрі величезні затори через відкриття McDonald’s (ФОТО)

Сьогодні 12:35
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У Дніпрі через відкриття Макдональдз ускладнено рух.

Новости Днепра про У Дніпрі величезні затори через відкриття McDonald's (ФОТО)

Цей день настав. У Дніпрі відновив роботу McDonald’s. З самого ранку поблизу ресторанів зібралися містяни, які хотіли першими скуштувати довгоочікувані бургери. Що цікаво, поблизу закладів навіть утворилися ледь не кілометрові затори. Фотографію одного із них опублікували в Ситуаційному центрі Дніпра. 

Ускладнення дорожнього руху спостерігається біля кожного McDonald’s, – зазначили в Ситуаційному центрі. 

Найбільші черги за затори поблизу закладу на проспекті Героїв. Як кажуть містяни, цей ресторан відкрився із запізненням, через проблеми зі світлом. Люди терпляче чекають своєї черги на Макдрайві та біля входу.

Ось такий затор на Перемозі. 

Новости Днепра про У Дніпрі величезні затори через відкриття McDonald's (ФОТО)

Які заклади працюють та який графік роботи?

На офіційних сторінках мережі нарешті з’явилася інформація про графік роботи ресторанів. Усього відновили роботу 5 закладів: 

  • площа Старомостова, 5
  • проспект Героїв, 2в 
  • проспект Гагаріна, 128
  • проспект Слобожанський, 1а
  • вулиця Кондратюка 2-в

Усі заклади відчиняються о 7 ранку та завершують роботу о 22 вечора.

Новости Днепра про У Дніпрі величезні затори через відкриття McDonald's (ФОТО)

Через декілька днів ажіотаж втихне, тому якщо не хочете стояти в чергах чи заторах – краще зачекайте. 

Нагадаємо, вчора ми писали, що до відкриття Макдональдз в Дніпрі залишилися “лічені години”.

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Новости Днепра про У Дніпрі величезні затори через відкриття McDonald's (ФОТО)Українська

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