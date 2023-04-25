У Дніпрі величезні затори через відкриття McDonald’s (ФОТО)

У Дніпрі через відкриття Макдональдз ускладнено рух.

Цей день настав. У Дніпрі відновив роботу McDonald’s. З самого ранку поблизу ресторанів зібралися містяни, які хотіли першими скуштувати довгоочікувані бургери. Що цікаво, поблизу закладів навіть утворилися ледь не кілометрові затори. Фотографію одного із них опублікували в Ситуаційному центрі Дніпра.

Ускладнення дорожнього руху спостерігається біля кожного McDonald’s, – зазначили в Ситуаційному центрі.

Найбільші черги за затори поблизу закладу на проспекті Героїв. Як кажуть містяни, цей ресторан відкрився із запізненням, через проблеми зі світлом. Люди терпляче чекають своєї черги на Макдрайві та біля входу.

Ось такий затор на Перемозі.

Які заклади працюють та який графік роботи?

На офіційних сторінках мережі нарешті з’явилася інформація про графік роботи ресторанів. Усього відновили роботу 5 закладів:

площа Старомостова, 5

проспект Героїв, 2в

проспект Гагаріна, 128

проспект Слобожанський, 1а

вулиця Кондратюка 2-в

Усі заклади відчиняються о 7 ранку та завершують роботу о 22 вечора.

Через декілька днів ажіотаж втихне, тому якщо не хочете стояти в чергах чи заторах – краще зачекайте.

Нагадаємо, вчора ми писали, що до відкриття Макдональдз в Дніпрі залишилися “лічені години”.

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