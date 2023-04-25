В Днепре огромные пробки из-за открытия McDonald’s (ФОТО)

В Днепре из-за открытия Макдональдза затруднено движение.

Этот день настал. В Днепре возобновил работу McDonald’s. С самого утра вблизи ресторанов собрались горожане, желающие первыми отведать долгожданные бургеры. Что интересно, вблизи заведений даже образовались чуть ли не километровые пробки. Фотографию одной из них опубликовали в Ситуационном центре Днепра.

Усложнение дорожного движения наблюдается у каждого McDonald’s, — отметили в Ситуационном центре.

Самые большие очереди за пробки вблизи заведения на проспекте Героев. Как говорят горожане, этот ресторан открылся с опозданием, из-за проблем со светом. Люди терпеливо ждут своей очереди на Макдрайве и у входа.

Вот такая пробка на Победе.

Какие заведения работают и какой график работы?

На официальных страницах сети наконец-то появилась информация о графике работы ресторанов. Всего возобновили работу 5 заведений:

площадь Старомостова, 5

проспект Героев, 2в

проспект Гагарина, 128

проспект Слобожанский, 1а

улица Кондратюка 2-в

Все заведения открываются в 7 утра и завершают работу в 22 вечера.

Через несколько дней ажиотаж утихнет, поэтому если не хотите стоять в очередях или пробках – лучше подождите.

Напомним, вчера мы писали, что до открытия Макдональдза в Днепре остались «считанные часы».

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