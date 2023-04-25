В Днепре огромные пробки из-за открытия McDonald’s (ФОТО)

Этот день настал. В Днепре возобновил работу McDonald’s. С самого утра вблизи ресторанов собрались горожане, желающие первыми отведать долгожданные бургеры. Что интересно, вблизи заведений даже образовались чуть ли не километровые пробки. Фотографию одной из них опубликовали в Ситуационном центре Днепра.
Усложнение дорожного движения наблюдается у каждого McDonald’s, — отметили в Ситуационном центре.
Самые большие очереди за пробки вблизи заведения на проспекте Героев. Как говорят горожане, этот ресторан открылся с опозданием, из-за проблем со светом. Люди терпеливо ждут своей очереди на Макдрайве и у входа.
Вот такая пробка на Победе.
Какие заведения работают и какой график работы?
На официальных страницах сети наконец-то появилась информация о графике работы ресторанов. Всего возобновили работу 5 заведений:
Все заведения открываются в 7 утра и завершают работу в 22 вечера.
Через несколько дней ажиотаж утихнет, поэтому если не хотите стоять в очередях или пробках – лучше подождите.
Напомним, вчера мы писали, что до открытия Макдональдза в Днепре остались «считанные часы».
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