Уже засвітилися вивіски: до відкриття McDonald’s у Дніпрі залишилися “лічені години”

У Дніпрі вже скоро може відкритися McDonald's.

За чутками, McDonald’s у Дніпрі має відкритися вже 25 квітня. Втім, офіційно представники компанії ще не оголошували дату відновлення роботи.

Сьогодні, 24 квітня, мешканці Дніпра помітили, що вивіски в кафе на проспекті Гагаріна почали світитися. Світло увімкнули і всередині приміщення. Раніше в мережі вже публікували фото з робітниками, які наводили порядки поруч з будівлею.

Дніпряни, кто вже встав в чергу в Мак. Займіть мені місце, – жартують містяни в соцмережах.

А ось зранку, поблизу ресторану на площі Старомостовій ніби-то бачили працівників, які грузили всередину ящики з продуктами.

Втім, офіційної інформації поки немає. Але не виключено, що це “останні штрихи” і до відкриття популярної мережі фаст-фуду лічені дні, або навіть години.

Минулого тижня поблизу ресторану на Перемозі вже були перші “відвідувачі”. Декілька людей сиділи біля приміщення та їли бургери. Ймовірно, це були працівники. Біля інших точок вже розставили парасольки та наводили “марафет”.

Чому всі чекають відкриття McDonald’s?

Відкриття McDonald’s і справді “гаряча тема”. Скоріше за все, люди чекають бургерів та картоплі, а відчуття “нормальності”. McDonald’s закрився 24 лютого 2022, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тому відновлення роботи ресторану сприймається, як знак, що скоро все буде добре. Це такий “гачечок” зі звичним довоєнним життям.

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