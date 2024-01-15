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У Дніпрі продавали безакциз у промислових масштабах

Сьогодні 22:05
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У Дніпрі продаж підробного тютюну та алкоголю.

Новости Днепра про У Дніпрі продавали безакциз у промислових масштабах

У Дніпрі правоохоронці вилучили з магазинів та кіосків міста продукції на суму понад 150 тисяч гривень, повідомили у Нацполіції.

Тільки у Соборному районі поліцейські вилучили більш ніж 100 електронних сигарет, близько 150 картриджів з рідиною для електронних пристроїв та майже 100 пачок тютюну для кальяну. Вся продукція реалізовувалася без марок акцизного податку.

В Індустріальному районі правоохоронці зафіксували порушення роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. З незаконного обігу вилучили близько 450 пачок тютюнових виробів та понад 740 літрів алкогольних напоїв.

Відносно правопорушників склали адмінпротоколи за частиною 1 статті 156  та за частиною 1 статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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