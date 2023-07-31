«Стояла на кухне, а потом вдруг оказалась в коридоре»: очевидцы об ударе по Кривому Рогу

Утром 31 июля по Кривому Рогу ударили ракетами.

Жители Кривого Рога утверждают, что два взрыва прогремели до объявления воздушной тревоги. Пока неизвестно, какими ракетами ударили по городу, но вероятно, это снова была баллистика.

Жительница многоэтажки, куда прилетела ракета, рассказала, что удар был неожиданным. Людмила говорит, что стояла на кухне и хотела передать показатели счетчика газа, но вдруг очутилась в коридоре. Взрывная волна была столь мощной, что снесла женщину с ног.

Ноги Людмилы порубило стеклом, но в целом женщина отделалась испугом. С ней все хорошо. Об этом пишет местное издание «Сейчас: Кривой Рог».

На данный момент известно об одном погибшем и десятках пострадавших в результате удара по многоэтажке в Кривом Роге. На месте работают спасатели. По данным министра МВД Игоря Клименко, попали также в учебное заведение. Там разбирают завалы и ищут людей.

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