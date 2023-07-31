“Стояла на кухні, а потім раптом опинилася в коридорі”: очевидці про удар по Кривому Рогу

Мешканці Кривого Рогу стверджують, що два вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги. Наразі невідомо, якими саме ракетами вдарили по місту, але ймовірно, це знову була балістика.
Мешканка багатоповерхівки, куди прилетіла ракета, розповіла, що удар був несподіваним. Людмила каже, що стояла на кухні та хотіла передати показники лічильника газу, але раптом опинилася в коридорі. Вибухова хвиля була такою потужною, що знесла жінку з ніг.
Ноги Людмили посікло склом, але загалом жінка відбувалася переляком. З нею все добре. Про це пише місцеве видання “На часі: Кривий Ріг”.
Станом на зараз відомо про одного загиблого та десятки постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. На місці працюють рятувальники. За даними міністра МВС Ігоря Клименка, поцілили також в навчальний заклад. Там розбирають завали та шукають людей.
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