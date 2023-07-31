Стало відомо, куди росіяни поцілили у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди

Сьогодні близько 9:00 у Кривому Розі пролунали вибухи.

На жаль, є влучання.

Росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна з них влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами, ймовірно, є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Друга ракета, за його словами, зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа.

Станом на 10:15 відомо про одного загиблого, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців.

Рятувальники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вибухи у Кривому Розі прокоментували Олександр Вілкул та Сергій Лисак.

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