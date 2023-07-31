Стало відомо, куди росіяни поцілили у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди

На жаль, є влучання.
Росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна з них влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами, ймовірно, є люди. Працюють рятувальники та поліція.
Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.
Друга ракета, за його словами, зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа.
Станом на 10:15 відомо про одного загиблого, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців.
Рятувальники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вибухи у Кривому Розі прокоментували Олександр Вілкул та Сергій Лисак.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні близько 9:00 у Кривому Розі пролунали вибухи.
Сьогодні, 31 липня, на з'їзді з Нового мосту на правому березі…
Будьте в безпечних місцях!
Важлива інформація!