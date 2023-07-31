Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Стало відомо, куди росіяни поцілили у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди

Стало відомо, куди росіяни поцілили у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди

Сьогодні 10:36
просмотров

Сьогодні близько 9:00 у Кривому Розі пролунали вибухи.

Новости Днепра про Стало відомо, куди росіяни поцілили у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди

На жаль, є влучання.

Росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна з них влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами, ймовірно, є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Друга ракета, за його словами, зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа.

Новости Днепра про Стало відомо, куди росіяни поцілили у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди

Станом на 10:15 відомо про одного загиблого, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців.

Рятувальники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають.

Новости Днепра про Стало відомо, куди росіяни поцілили у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди

Нагадаємо, раніше ми писали, що вибухи у Кривому Розі прокоментували Олександр Вілкул та Сергій Лисак.  

Читайте також:

Новости Днепра про Стало відомо, куди росіяни поцілили у Кривому Розі: під завалами можуть бути людиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У МВС підтвердили удар по Кривому Рогу: на місці працюють необхідні служби
Новини Дніпра
Сьогодні 10:11
У МВС підтвердили удар по Кривому Рогу: на місці працюють необхідні служби

Сьогодні близько 9:00 у Кривому Розі пролунали вибухи.

На з’їзді з Нового мосту в авто помер чоловік: що кажуть у поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
На з’їзді з Нового мосту в авто помер чоловік: що кажуть у поліції

Сьогодні, 31 липня, на з'їзді з Нового мосту на правому березі…

У Кривому Розі до тривоги пролунали вибухи: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 09:16
У Кривому Розі до тривоги пролунали вибухи: що відомо

Будьте в безпечних місцях!

Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї змінять маршрут: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї змінять маршрут: подробиці

Важлива інформація!

Наверх