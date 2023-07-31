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У Кривому Розі до тривоги пролунали вибухи: що відомо

Сьогодні 09:16
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Будьте в безпечних місцях!
Новости Днепра про У Кривому Розі до тривоги пролунали вибухи: що відомо

Фото умовне.

Близько 9:00 у Кривому Розі пролунали вибухи. Відразу після цього на Дніпропетровщині оголосили тривогу, а у Повітряних силах зазначили, що є загроза застосування балістичного озброєння.

Новости Днепра про У Кривому Розі до тривоги пролунали вибухи: що відомо

Пізніше Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, підтвердив вибухи та закликав місцевих мешканців нічого не знімати та не викладати в інтернет.

Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – написав він.

Новости Днепра про У Кривому Розі до тривоги пролунали вибухи: що відомо

Оновлено: вибухи у Кривому Розі прокоментував і Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

російські терористи. Кривий Ріг. Поки інформаційна тиша! Подробиці згодом, – написав він.

Новости Днепра про У Кривому Розі до тривоги пролунали вибухи: що відомо

Оновлено№2: у мережі пишуть, що у Кривому Розі є влучання у житловий будинок. Чекаємо офіційну інформацію!  

Тривога триває – будьте в безпечних місцях!

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