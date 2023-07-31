На з’їзді з Нового мосту в авто помер чоловік: що кажуть у поліції

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, найімовірніше, чоловіку стало зле, на місце викликали медиків, вони намагалися відкачати водія, але, на жаль, він помер.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info цю інформацію підтвердили. Виклик до правоохоронних органів надійшов близько 08:50. На тілі померлого тілесних ушкоджень правоохоронці не виявили. Причина смерті встановлюється.
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Сьогодні близько 9:00 у Кривому Розі пролунали вибухи.
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