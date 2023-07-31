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Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї змінять маршрут: подробиці

Сьогодні 09:08
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї змінять маршрут: подробиці

Сьогодні, 31 липня, у роботі громадського транспорту є зміни.

Так, з 9:30 до 15:30 трамваї №18 та №19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вул. Передової – без заїзду на ж/м Лівобережний-3. Зміни пов’язані з ремонтом колії на просп. Миру.

Крім того, трамваї №12 працюватимуть за скороченим маршрутом від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського – без заїзду на пл. Старомостову. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Також, враховуючи скорочення трамвайного маршруту №12, вводиться тимчасовий трамвайний маршрут №7 сполученням пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї змінять маршрут: подробиціУкраїнська

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