Стало известно, куда россияне попали в Кривом Роге: под завалами могут быть люди

К сожалению, есть попадания.
Россияне ударили по городу двумя ракетами. Одна из них попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция.
Об этом сообщил Игорь Клименко, Министр внутренних дел Украины.
Вторая ракета, по его словам, разрушила секцию с 4 по 9 этаж жилого дома. Возник пожар.
По состоянию на 10:15 известно об одном погибшем, за медицинской помощью обратилось 10 жителей.
Спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Там могут быть еще люди. Спасательные работы продолжаются.
Напомним, ранее мы писали, что взрывы в Кривом Роге прокомментировали Александр Вилкул и Сергей Лысак.
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