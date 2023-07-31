Стало известно, куда россияне попали в Кривом Роге: под завалами могут быть люди

Сегодня около 9:00 в Кривом Роге прогремели взрывы.

К сожалению, есть попадания.

Россияне ударили по городу двумя ракетами. Одна из них попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция.

Об этом сообщил Игорь Клименко, Министр внутренних дел Украины.

Вторая ракета, по его словам, разрушила секцию с 4 по 9 этаж жилого дома. Возник пожар.

По состоянию на 10:15 известно об одном погибшем, за медицинской помощью обратилось 10 жителей.

Спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Там могут быть еще люди. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, что взрывы в Кривом Роге прокомментировали Александр Вилкул и Сергей Лысак.

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