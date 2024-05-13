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  • У Дніпрі продовжують обмежувати водопостачання боржникам: адреси з 13 до 17 травня

У Дніпрі продовжують обмежувати водопостачання боржникам: адреси з 13 до 17 травня

Сьогодні 08:00
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Сума заборгованості за цими адресами становить 546 362,07 грн!

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують обмежувати водопостачання боржникам: адреси з 13 до 17 травня

Комунальне підприємство “Дніпроводоканал” продовжує обмежувати послуги водопостачання та водовідведення боржникам. З 13 до 17 травня спеціалізована бригада по відключенню працюватиме у наступних районах міста:

  • Соборний,
  • Центральний.

Про це повідомили у КП «Дніпроводоканал».

Зазначається, що відключення також буде проведено боржникам багатоквартирних будинків. З графіком та адресами можна ознайомитися нижче або за посиланням на офіційному сайті КП.

Сума заборгованості перед нашим підприємством за цими адресами становить 546 362,07 грн. Щоб не залишитися без води, просимо боржників терміново погасити борги. КП “Дніпроводоканал” йде назустріч споживачам, які мають фінансові труднощі, пропонуючи їм укласти договір на реструктуризацію. Для отримання роз’яснень звертайтесь до Центрів абонентських послуг ТОВ “ЄРЦ КП”, – зазначили у КП.

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують обмежувати водопостачання боржникам: адреси з 13 до 17 травня

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00

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Новости Днепра про У Дніпрі продовжують обмежувати водопостачання боржникам: адреси з 13 до 17 травняУкраїнська

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