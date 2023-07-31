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  • У МВС підтвердили удар по Кривому Рогу: на місці працюють необхідні служби

У МВС підтвердили удар по Кривому Рогу: на місці працюють необхідні служби

Сьогодні 10:11
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Сьогодні близько 9:00 у Кривому Розі пролунали вибухи.

Новости Днепра про У МВС підтвердили удар по Кривому Рогу: на місці працюють необхідні служби

Відразу після цього оголосили тривогу.

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили ракетний удар по місту та зазначили, що на місці працюють усі необхідні служби.

Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби. Дотримуйтесь заходів безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Додаткова інформація уточнюється! – йдеться у повідомленні МВС.

Новости Днепра про У МВС підтвердили удар по Кривому Рогу: на місці працюють необхідні служби

Водночас у мережі пишуть, що є влучання у житлові будинку. Офіційно цю інформацію ніхто поки не коментував.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вибухи у Кривому Розі прокоментували Олександр Вілкул та Сергій Лисак.  

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