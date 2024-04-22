Что планируют делать с разбомбленным домом на улице Вокзальной в Днепре

Два подъезда в доме, в который попала ракета 19 апреля, сочли аварийными.

10 квартир разрушены, 2 подъезда в аварийном состоянии — таковы последствия ракетного удара по дому №1 на ул. Вокзальной.

Пока людям не рекомендуют приближаться к квартирам в двух аварийных подъездах, пока не будет полноценного технического отчета.

Его уже заказали и выводы нам обещали предоставить через неделю. В подъездах №7, 8, 9, 10 уже дали свет и воду. Газ будет отсутствовать, пока не будет проекта восстановления этого дома. Также в упомянутых подъездах начали ремонтировать крышу, всю выгоревшую во время пожара, — отметил представитель департамента жилищного хозяйства Днепровского горсовета Егор Худяков.

Всего пострадали 32 дома, в них выбито около 700 окон, которые затягивают пленкой, забивают osb, а также снимают замеры, чтобы заказать новые металлопластиковые окна и в ближайшее время установить их.

В администрацию Центрального района на 22 апреля уже обратилось 79 человек. После оформления актов о повреждении/разрушении жилья пострадавшие смогут получить материальную помощь от городского совета.

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