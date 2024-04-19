Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего

Под завалами в Днепре обнаружили тело мужчины, сообщил глава ОВА Лысак. Всего в результате атаки на область погибли 8 человек. Двое из них – дети.
Спасатели обнаружили тело обитавшего на 5-м этаже мужчины на уровне третьего. Весь день чрезвычайники разбирали завалы, и только сейчас удалось добраться до погибшего.
Таким образом, атака на область 19 апреля оборвала 8 жизней. Две жертвы – дети.
Искренние соболезнования всем, чьих близких унес вражеский террор, — написал Лысак.
Напомним, ранее из-под завалов извлекли тело женщины.
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