Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего

Число погибших из-за удара по Днепру возросло.

Под завалами в Днепре обнаружили тело мужчины, сообщил глава ОВА Лысак. Всего в результате атаки на область погибли 8 человек. Двое из них – дети.

Спасатели обнаружили тело обитавшего на 5-м этаже мужчины на уровне третьего. Весь день чрезвычайники разбирали завалы, и только сейчас удалось добраться до погибшего.

Таким образом, атака на область 19 апреля оборвала 8 жизней. Две жертвы – дети.

Искренние соболезнования всем, чьих близких унес вражеский террор, — написал Лысак.

Напомним, ранее из-под завалов извлекли тело женщины.

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