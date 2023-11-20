Стало известно, сколько детсадов откроют в Днепре до конца ноября

Для безопасности малышей в садах есть укрытия.

В Днепре по смешанной форме обучения (по 4 часа в день) уже работают 30 детских садов, а также – 7 дошкольных отделений при УВК. В заведениях есть укрытия, которые снабжены всем необходимым.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

На сегодняшний день 30 детсадов с укрытиями и уже работают по смешанной форме обучения (по 4 часа в день) и 7 дошкольных отделений при УВК. Далее постепенно еженедельно еще будут открываться заведения, — говорится в сообщении.

Так, до конца ноября в городе планируют открыть еще 17 садиков.

Так что до конца ноября будут функционировать 47 детских садов, – подытожили в городском совете.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда в Днепре начнутся зимние каникулы.

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