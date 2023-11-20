Объезжайте: в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение

Так, утром на улице Уральской огромная ветка упала на дорогу. Из-за этого движение транспорта на этом участке временно заблокировано.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный. Война».
На месте уже работают коммунальщики.
Отметим, это не первый случай деревопада в Днепре и области со вчерашнего вечера. В ГСЧС сообщили, что за ночь спасателей 24 раза привлекали к уборке поваленных деревьев и веток, которые препятствовали движению автомобильного транспорта (это по всей области).
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