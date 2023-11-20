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  • Объезжайте: в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение

Объезжайте: в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение

Сегодня 08:19
просмотров

В Днепре началась зима - выпало немало снега, который уже наделал беды.

Новости Днепра про Объезжайте: в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение

Так, утром на улице Уральской огромная ветка упала на дорогу. Из-за этого движение транспорта на этом участке временно заблокировано.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный. Война».

На месте уже работают коммунальщики.

Новости Днепра про Объезжайте: в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение

Отметим, это не первый случай деревопада в Днепре и области со вчерашнего вечера. В ГСЧС сообщили, что за ночь спасателей 24 раза привлекали к уборке поваленных деревьев и веток, которые препятствовали движению автомобильного транспорта (это по всей области).  

Новости Днепра про Объезжайте: в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение

Новости Днепра про Объезжайте: в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение

Новости Днепра про Объезжайте: в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение

Новости Днепра про Объезжайте: в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение

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