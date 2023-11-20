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Зарядите телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА)

Сегодня 06:50
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Новости Днепра про Зарядите телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 20 ноября, в Днепре выключат свет с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Строителей: 35, 37, 41, 43, 45, 47-А;
  • ул. Энергетическая: 14-А, 18, 25;
  • ул. Макарова: 10-18 (четные), 20-А, 22, 26, 27-М, 29-А, 31-А, 32, 33, 35, 37, 39;
  • ул. Призаводская: 1, 2, 3-А, 4-А;
  • ул. Фабричная: 1;
  • пер. Энергетический: 2, 4-6, 8;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 20-Б;
  • пер. Северный: 1-12, 14, 16;
  • проезд Шахматный: 34, 37, 38, 40-45, 47-57 (нечетные);
  • ул. Гладкова: 35, 37, 39, 43, 45, 47;
  • ул. Победы: 113-Б;
  • ул. Василия Слипака: 51.

В ДТЭК о проведении плановых работ пока не предупреждали!

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Зарядите телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Зарядите телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА)Русский

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