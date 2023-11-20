Зарядите телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня, 20 ноября, в Днепре выключат свет с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Строителей: 35, 37, 41, 43, 45, 47-А;

ул. Энергетическая: 14-А, 18, 25;

ул. Макарова: 10-18 (четные), 20-А, 22, 26, 27-М, 29-А, 31-А, 32, 33, 35, 37, 39;

ул. Призаводская: 1, 2, 3-А, 4-А;

ул. Фабричная: 1;

пер. Энергетический: 2, 4-6, 8;

просп. Богдана Хмельницкого: 20-Б;

пер. Северный: 1-12, 14, 16;

проезд Шахматный: 34, 37, 38, 40-45, 47-57 (нечетные);

ул. Гладкова: 35, 37, 39, 43, 45, 47;

ул. Победы: 113-Б;

ул. Василия Слипака: 51.

В ДТЭК о проведении плановых работ пока не предупреждали!

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: