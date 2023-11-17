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Назвали дати зимових канікул у Дніпрі

Сьогодні 10:35
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Зимові канікули у Дніпрі не за горами.

Новости Днепра про Назвали дати зимових канікул у Дніпрі

Наприкінці листопада українські навчальні заклади почали оголошувати дати початку зимових канікул. Наразі згідно до законодавства дати, тривалість, початок та кінець канікул у регіонах вибирають індивідуально. Головне дотримуватися норми по кількості днів відпочинку для дітей.

Так, зимові канікули в Івано-Франківську триватимуть майже місяць – з 27 грудня по 26 січня. У решті областей на відпочинок діти підуть десь з 23 грудня, іноді з 30 та до 7 чи 14 січня. До прикладу, у Харківській та Полтавській областях канікули для школярів пройдуть з 30 грудня 2023 по 14 січня 2024 року.

У Дніпрі зимові канікули триватимуть два тижні з 23 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року.

Крім цього, якщо все буде добре, то весняні канікули триватимуть з 25 по 31 березня 2024 року.

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