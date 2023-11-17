Назвали даты зимних каникул в Днепре

В конце ноября украинские учебные заведения начали объявлять даты начала зимних каникул. Сейчас согласно законодательству даты, продолжительность, начало и конец каникул в регионах выбирают индивидуально. Главное соблюдать норму по количеству дней отдыха для детей.
Так, зимние каникулы в Ивано-Франковске будут длиться почти месяц — с 27 декабря по 26 января. В остальных областях на отдых дети пойдут где-то с 23 декабря, иногда с 30 и до 7 или 14 января. К примеру, в Харьковской и Полтавской областях каникулы для школьников пройдут с 30 декабря 2023 по 14 января 2024 года.
В Днепре зимние каникулы продлятся две недели с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.
Кроме этого, если все будет хорошо, весенние каникулы будут с 25 по 31 марта 2024 года.
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