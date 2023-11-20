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В Днепре на остановках заметили огромные очереди: как работает общественный транспорт

Сегодня 09:04
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Новости Днепра про В Днепре на остановках заметили огромные очереди: как работает общественный транспорт

Сегодня утром на остановках в Днепре заметили огромные очереди – некоторые из них растянулись на десяток метров.

Фото опубликовали местные Telegram-каналы.

Но, как сообщили в Днепровском городском совете, почти все трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня. На маршруты электротранспорта выйдет 210 единиц подвижного состава. Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута, на которых будут курсировать 685 автобусов (из них 103 – большой вместимости).

А что касается изменений, то из-за ремонта трамвайного переезда на перекрестке ул. Павлова – ул. Академика Белелюбского трамваи №19 не будут курсировать, трамвайный маршрут №18 будет усилен.

Также в связи с аварийным ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского:

  • трамвайный маршрут №1 приостановит движение, возобновится работа трамвая №7 «Вокзал – УГУНТ»;
  • будет работать временный трамвайный маршрут №1-К («Вокзал – ул. Центральная»);
  • троллейбус «кольцо Б» приостановит движение;
  • троллейбусные маршруты №1 и №4 будут сокращены до пл. Героев Майдана;
  • автобусные маршруты № 87-Б, 101-А, 146-Б и 157-А в направлении железнодорожного вокзала будут курсировать в объезд ремонта по схеме «просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Гоголя – ул. Святослава Хороброго – ул. Андрея Фабра – просп. Дмитрия Яворницкого». Далее – по маршруту;
  • автобусные маршруты №124-А и №136 в направлении правого берега будут объезжать по схеме «Центральный мост – ул. Князя Владимира Великого – ул. Владимира Мономаха – ул. Короленко – просп. Дмитрия Яворницкого»;
  • автобусные маршруты №91, 136-А, 151-А будут курсировать по схеме «Новый центр – ул. Королевы Елизаветы II – ул. Европейская – ул. Князя Владимира Великого – ул. Владимира Мономаха – ул. Короленко – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Михаила Грушевского», далее – по маршруту. В обратном направлении – без изменений.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение

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