В Днепре на остановках заметили огромные очереди: как работает общественный транспорт

Сегодня утром на остановках в Днепре заметили огромные очереди – некоторые из них растянулись на десяток метров.
Фото опубликовали местные Telegram-каналы.
Но, как сообщили в Днепровском городском совете, почти все трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня. На маршруты электротранспорта выйдет 210 единиц подвижного состава. Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута, на которых будут курсировать 685 автобусов (из них 103 – большой вместимости).
А что касается изменений, то из-за ремонта трамвайного переезда на перекрестке ул. Павлова – ул. Академика Белелюбского трамваи №19 не будут курсировать, трамвайный маршрут №18 будет усилен.
Также в связи с аварийным ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Уральской огромная ветка упала на дорогу и заблокировала движение.
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