Стало відомо, скільки дитсадків відкриють у Дніпрі до кінця листопада

У Дніпрі за змішаною формою навчання (по 4 години на день) вже працюють 30 дитячих садочків, а також – 7 дошкільних відділень при НВК. У закладах є укриття, які забезпечені всім необхідним.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
На сьогодні 30 дитсадків з укриттями та вже працюють за змішаною формою навчання (по 4 години на день) та 7 дошкільних відділень при НВК. Далі поступово щотижня ще відкриватимуться заклади, – йдеться у повідомленні.
Так, до кінця листопада у місті планують відкрити ще 17 садочків.
Тож до кінця листопада функціонуватимуть 47 дитячих садочків, – підсумували у міській раді.
Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли у Дніпрі почнуться зимові канікули.
Читайте також:
Автор:
Днями у Дніпрі на вулиці Березинській стався жахливий випадок.
Загиблому було 53 роки.
У Нікополі чоловік вдарив ножем в груди 62-річну жінку.
За такі гроші пропонують товар із неприємним "сюрпризом".