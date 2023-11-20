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Стало відомо, скільки дитсадків відкриють у Дніпрі до кінця листопада

Сьогодні 10:00
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Для безпеки малечі в садках є укриття.

Новости Днепра про Стало відомо, скільки дитсадків відкриють у Дніпрі до кінця листопада

У Дніпрі за змішаною формою навчання (по 4 години на день) вже працюють 30 дитячих садочків, а також – 7 дошкільних відділень при НВК. У закладах є укриття, які забезпечені всім необхідним.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

На сьогодні 30 дитсадків з укриттями та вже працюють за змішаною формою навчання (по 4 години на день) та 7 дошкільних відділень при НВК. Далі поступово щотижня ще відкриватимуться заклади, – йдеться у повідомленні.

Так, до кінця листопада у місті планують відкрити ще 17 садочків.

Тож до кінця листопада функціонуватимуть 47 дитячих садочків, – підсумували у міській раді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли у Дніпрі почнуться зимові канікули.  

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