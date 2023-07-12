Стало известно, когда обезвоженным районам Днепропетровщины вернут водоснабжение

О таких амбициозных планах сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
В середине июня Никопольский и частично Криворожский районы остались без воды. Теперь в области строят сеть магистральных водопроводов. Нормальное водоснабжение хотят возобновить к осени.
В планах соорудить три звена общей протяженностью более 144 км. Благодаря этим проектам Кривой Рог, Марганец, Никополь будут с водой.
Ранее правительство выделило на строительство 1,5 миллиарда гривен.
Уже есть первые промежуточные результаты реализации этого проекта: в Покрове проложили водопровод и возобновили централизованную подачу воды, частично водоснабжение восстановлено в Никополе, а также в 7 общинах Криворожья. На очереди – Кривой Рог и Марганец
Напомним, ранее сообщалось, что резервов воды в Кривом Роге осталось на месяц.
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