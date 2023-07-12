Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Стало известно, когда обезвоженным районам Днепропетровщины вернут водоснабжение

Стало известно, когда обезвоженным районам Днепропетровщины вернут водоснабжение

Сегодня 14:56
просмотров

Воду планируют вернуть к осени.

Новости Днепра про Стало известно, когда обезвоженным районам Днепропетровщины вернут водоснабжение

О таких амбициозных планах сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В середине июня Никопольский и частично Криворожский районы остались без воды. Теперь в области строят сеть магистральных водопроводов. Нормальное водоснабжение хотят возобновить к осени.

В планах соорудить три звена общей протяженностью более 144 км. Благодаря этим проектам Кривой Рог, Марганец, Никополь будут с водой.

Ранее правительство выделило на строительство 1,5 миллиарда гривен.

Уже есть первые промежуточные результаты реализации этого проекта: в Покрове проложили водопровод и возобновили централизованную подачу воды, частично водоснабжение восстановлено в Никополе, а также в 7 общинах Криворожья. На очереди – Кривой Рог и Марганец

Напомним, ранее сообщалось, что резервов воды в Кривом Роге осталось на месяц.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, когда обезвоженным районам Днепропетровщины вернут водоснабжениеУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, когда обезвоженным районам Днепропетровщины вернут водоснабжениеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре мужчина на огороде обнаружил артиллерийский снаряд
Новости Днепра
Сегодня 14:58
В Днепре мужчина на огороде обнаружил артиллерийский снаряд

Случилось это в Индустриальном районе.

Тело практически разложилось: в Днепре нашли мертвым мужчину, которого искали с апреля
Новости Днепра
Вчера 18:51
Тело практически разложилось: в Днепре нашли мертвым мужчину, которого искали с апреля

В понедельник, 10 июля, в Днепре в камышах на пляже…

Главные реки Кривого Рога сильно загрязнены: результаты проверки
Новости Днепра
Вчера 16:43
Главные реки Кривого Рога сильно загрязнены: результаты проверки

В Кривом Роге во время ежемесячного мониторинга выявили значительные отклонения…

Осталось не больше сотни: на Днепропетровщине заняли детеныша краснокнижной перегузни
Новости Днепра
Вчера 15:43
Осталось не больше сотни: на Днепропетровщине заняли детеныша краснокнижной перегузни

В области заметили краснокнижное животное. Таких в Украине меньше сотни.

Последние новости

В Днепре спасают раненую краснокнижную птицу, которую подобрали неподалеку от фронта
В Днепре спасают раненую краснокнижную птицу, которую подобрали неподалеку от фронта

В Днепре спасают краснокнижную птицу.

Сегодня 15:53
2
просмотров
В Днепре мужчина на огороде обнаружил артиллерийский снаряд
В Днепре мужчина на огороде обнаружил артиллерийский снаряд

Случилось это в Индустриальном районе.

Сегодня 14:58
5
просмотров
В Днепре просят переименовать улицу Короленко: какое название предлагают
В Днепре просят переименовать улицу Короленко: какое название предлагают

В Днепре просят переименовать улицу в центре города.

Сегодня 14:13
1
просмотров
СБУ задержала скрывавшегося в Днепре агента РФ
СБУ задержала скрывавшегося в Днепре агента РФ

На Закарпатье задержали агента РФ, который до этого скрывался в Днепре.

Сегодня 13:17
4
просмотров
Обзор парков Новокодацкого района: где стоит котобус и есть фонтан с тюльпановым деревом (ФОТО)
Обзор парков Новокодацкого района: где стоит котобус и есть фонтан с тюльпановым деревом (ФОТО)

Лето – отличное время для посещения парков Днепра. Тут есть где отдохнуть и взрослым, и детям. Для первых – предусмотрены беседки, лавочки и спортивные тренажеры, для вторых – аттракционы, фотозоны, детские площадки.

Сегодня 12:56
2
просмотров
В Днепре три университета объединили в один: что это значит
В Днепре три университета объединили в один: что это значит

У Дніпрі створили великий університет на базі трьох окремих навчальних закладів.

Сегодня 12:03
3
просмотров
В Павлограде горел шашлычный киоск (ФОТО)
В Павлограде горел шашлычный киоск (ФОТО)

Сегодня, 12 июля, в Павлограде на улице Гагарина горел шашлычный киоск.

Сегодня 11:24
3
просмотров
В пригороде Днепра бойцовский пес разорвал маленького йорка
В пригороде Днепра бойцовский пес разорвал маленького йорка

В Подгородном, что неподалеку от Днепра, большой пес разорвал маленькую собачку.

Сегодня 11:06
5
просмотров
Пошел с удочкой из дома и пропал: на Днепропетровщине разыскивают 38-летнего мужчину
Пошел с удочкой из дома и пропал: на Днепропетровщине разыскивают 38-летнего мужчину

Нужна ваша помощь!

Сегодня 10:19
10
просмотров
В Днепре установят первые «берлинские подушки»: где именно
В Днепре установят первые «берлинские подушки»: где именно

В скором времени на одной из улиц Днепра появятся первые в городе "берлинские подушки".

Сегодня 10:18
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх