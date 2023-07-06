У Кривому Розі резервів води залишилося на кілька тижнів

Про це повідомив Олександр Вілкул.
За його словами, запасів води залишилося на декілька тижнів. Тож найважчими будуть наступні місяці. Вже в серпні або вересні криворіжці можуть залишитися зовсім без водопостачання.
Наразі триває будівництво нового водогону. Якщо все піде за планом, то в Кривому Розі знову буде нормальне водопостачання.
Водогін буде складатися з трьох ланок протяжністю ~150 км і зможе забезпечити водою щонайменше мільйон людей. Коли саме закінчаться роботи – наразі невідомо.
Місяць тому росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Тисячі домівок затопило, а декілька мільйонів людей залишилися без нормального доступу до води, адже через руйнацію гідроспоруди, Каховське водосховище, звідки її брали, перетворилося на пустелю.
Зокрема, загроза залишитися без води нависла над 70% мешканців Кривого Рогу, які отримували воду з Південного водосховища, куди вона йшла з Каховського моря. Наприкінці червня розпочалося будівництво нового водогону, який дозволить брати воду для потреб мешканців Кривого Рогу з річки Інгулець. А поки його будівництво триває, то воду людям будуть підвозити цистернами.
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