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Вийшов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 37-річного чоловіка

Вчора 15:57
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Новости Днепра про Вийшов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 37-річного чоловіка

У Дніпрі розшукують безвісти зниклого 37-річного Олександра Скатова.

У понеділок, 3 липня, близько 10:30 чоловік вийшов з місця мешкання в Індустріальному районі міста. Наразі його місце перебування невідоме.

Про це повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 180-185 см, коротке русяве волосся.

Був одягнений: синя футболка, чорні джинси, чорні кросівки. Мав при собі чорну сумку через плече.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (096) 985 61 20, (063) 409 84 99 або 102.

Оновлено: чоловіка знайшли, він жертвою злочину не став. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині безвісти зникла 78-річна бабуся, яка страждає на втрату пам’яті: допоможіть знайти.

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Новости Днепра про Вийшов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 37-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Вийшов з дому та зник: у Дніпрі розшукують 37-річного чоловікаРусский

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