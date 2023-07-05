У Дніпрі 11-річний хлопчик отруївся мухоморами, які купив в інтернеті

Хлопчик опинився в реанімації, бо отруївся мухоморами з інтернету.

Про це повідомили в Держспоживслужбі Дніпропетровської області.

Нещодавно до однієї з лікарень Дніпра ушпиталили 11-річного хлопчика, який отруївся грибами.

Як виявилося пізніше, дитина самостійно замовила сушені мухомори в інтернет-магазині. З’ївши трохи грибів, уже через годину хлопчик відчув себе зле. У нього почалися галюцинації, блювота, він відчував сухість в роті та запаморочення.

Через три години це помітили батьки та зателефонували до швидкої. Дитину ушпиталили до реанімаційного відділення однієї з міських лікарень у стані середньої важкості з діагнозом «отруєння дикорослими грибами». Наразі хлопчик перебуває на лікуванні.

Як зазначили в Держспоживслужбі, це не перший випадок отруєння грибами за останній час. Раніше до лікарні потрапила 61-річна жінка, яка їла дикорослі гриби, які зібрала в селищі Таромському. До медиків хвора звернулася лише на четвертий день після того, як їй стало зле.

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