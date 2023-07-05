Вышел из дома и пропал: в Днепре разыскивают 37-летнего мужчину

В Днепре разыскивают без вести пропавшего 37-летнего Александра Скатова.
В понедельник, 3 июля, около 10:30 мужчина вышел из дома в Индустриальном районе города. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 180-185 см, короткие русые волосы.
Был одет: синяя футболка, черные джинсы, черные кроссовки. При себе у него была черная сумка через плечо.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 985 61 20, (063) 409 84 99 или 102.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине без вести пропала 78-летняя бабушка, страдающая потерей памяти: помогите найти.
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Александра Лучка
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