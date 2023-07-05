Пусті пляжі, ворожі вертольоти та зачинені бази: як виглядає окупована Кирилівка в розпал сезону

Селище міського типу Кирилівка до повномасштабного вторгнення росіян було одним із найулюбленіших місць відпочинку для українців.

Тепле море та сонце приваблювали сюди багатьох, та й їхати далеко не треба було.

Нині ж цей курорт переживає не найкращі часи, вже два літні сезони він окупований росіянами.

Як зараз виглядає Кирилівка, показав у Telegram військовий Анатолій Штірліц.

Кирилівка. Курорт, на якому в цей час були десятки тисяч відпочивальників, – підписав він відео.

У ролику можна побачити, що більшість (якщо не всі) баз відпочинку зачинені, на пляжах майже немає людей – вони безлюдні, як і вулиці цього селища.

Також над Кирилівкою часто літають ворожі вертольоти.

Сподіваємося, що дуже скоро наші захисники звільнять український південь. І цей курорт знову буде зустрічати відпочивальників!

Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядають пляжі Одеси після підриву Каховської ГЕС (ФОТО).

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