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На Дніпропетровщині з пожежі врятували 5-річного хлопчика, який був сам вдома

Сьогодні 09:30
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У Нікополі, що на Дніпропетровщині з пожежі врятували дитину.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з пожежі врятували 5-річного хлопчика, який був сам вдома

Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

5 липня близько 19:20 до рятувальників звернулися місцеві та розповіли, що горить квартира на вулиці Шевченка. Приїхавши на місце, вогнеборці з’ясували, що загорілося помешкання на четвертому поверсі п’ятиповерхівки.

На балконі стояв маленький хлопчик, який вийшов туди із задимленої квартири. Співробітники ДСНС потрапили до помешкання, винесли дитину на свіже повітря та передали медичним працівникам. Дорослих на момент займання у квартирі не було. 

Врятований 5-річний хлопчик отримав опіки нижньої кінцівки. Мама не захотіла, щоб дитину забрали до лікарні.

Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 2 кв. м. Пожежу локалізовано о 19:35 та ліквідовано о 19:40.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з пожежі врятували 5-річного хлопчика, який був сам вдома

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині з пожежі врятували 5-річного хлопчика, який був сам вдомаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині з пожежі врятували 5-річного хлопчика, який був сам вдомаРусский

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